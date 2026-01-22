Nạn nhân là Ramswaroop Ishwaram, quê tại quận Churu, bang Rajasthan. Anh gia nhập IIT Kanpur vào tháng 7/2023 và đang theo học chương trình tiến sĩ tại Khoa Khoa học Trái đất. Ishwaram sống tại tòa nhà New SBRA trong khuôn viên trường cùng vợ và con gái 3 tuổi. Theo thông tin ban đầu, vợ anh đang mang thai được khoảng 3 tháng.

Vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy một tháng sau một bi kịch khác tại cùng cơ sở này. Trước đó, ngày 29/12, Jai Singh Meena (26 tuổi), sinh viên năm cuối hệ cử nhân công nghệ (BTech), cũng được phát hiện đã tử vong trong phòng ký túc xá.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát và lời kể của bạn bè, Ishwaram đã phải đối mặt với bệnh tâm thần phân liệt trong khoảng hai năm qua, đồng thời có biểu hiện lo âu và trầm cảm. Anh đang được điều trị và tư vấn tâm lý thường xuyên thông qua các dịch vụ hỗ trợ của IIT Kanpur.

Tối thứ Hai tuần trước, bạn bè đã đưa Ishwaram đến gặp bác sĩ. Sau khi thăm khám, bác sĩ đề nghị chuyển anh sang chuyên viên tư vấn tâm lý, với lịch hẹn tiếp theo vào tối thứ Ba. Tuy nhiên, anh đã qua đời trước khi kịp đến buổi tư vấn này.

Sau sự việc, Ishwaram nhanh chóng được đưa tới một bệnh viện tư nhân song các bác sĩ xác nhận anh đã tử vong trước khi nhập viện. Theo bạn bè và thông tin ban đầu, anh có dấu hiệu bất ổn tinh thần và đã phải vật lộn với tình trạng trầm cảm kéo dài trong thời gian gần đây. Gia đình nạn nhân đã được thông báo, các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Viện Công Viện Công nghệ Ấn Độ. Ảnh: India Today

Trong thông cáo chính thức, IIT Kanpur bày tỏ "nỗi đau buồn, tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột và bi thảm của anh Ramswaroop Ishwaram, nghiên cứu sinh tiến sĩ Khoa Khoa học Trái đất. Anh là một nhà nghiên cứu trẻ đầy triển vọng, gia nhập Viện vào tháng 7/2023. Trong thời khắc đau thương này, nhà trường xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và cầu mong họ có thêm nghị lực để vượt qua mất mát”.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tỷ lệ sinh viên tự tử cao tại IIT Kanpur. Theo thống kê, trong hai năm qua, 30 vụ tự tử đã được ghi nhận tại 23 cơ sở IIT trên toàn Ấn Độ, trong đó riêng IIT Kanpur chiếm tới 9 vụ, tương đương khoảng 30%, mức cao nhất trong số các cơ sở IIT.

Ông Dheeraj Singh, chuyên gia tư vấn độc lập và là người hướng dẫn sinh viên IIT, nhận định với NDTV rằng Tòa án Tối cao Ấn Độ đã nhiều lần khẳng định sức khỏe tâm thần là một phần không thể tách rời của quyền được sống, được bảo đảm theo Điều 21 của Hiến pháp. Ông cho rằng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm hiến định và thể chế trong việc bảo vệ sức khỏe tinh thần của sinh viên, đồng thời kêu gọi Bộ Giáo dục xem xét trách nhiệm của ban lãnh đạo IIT Kanpur trước tình trạng đáng báo động này.

Những bi kịch liên tiếp một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về áp lực tâm lý mà sinh viên tại các cơ sở đào tạo hàng đầu đang phải đối mặt. Hiện các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra toàn diện về cái chết của Ramswaroop Ishwaram, trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi tăng cường hệ thống hỗ trợ sức khỏe tinh thần trong khuôn viên trường.