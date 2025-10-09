Ngày 9/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (Sở Y tế TPHCM) cho biết vừa có văn bản gửi cơ quan Công an báo cáo sự việc nhân viên y tế tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc (HSTC–CĐ) của bệnh viện bị hành hung và đề nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Hình ảnh ghi lại cảnh nữ nhân viên điều dưỡng bị người đàn ông hành hùng. Ảnh cắt từ camera bệnh viện

Theo báo cáo, khoảng 21h tối 7/10, đội ngũ y bác sĩ khoa HSTC-CĐ của bệnh viện nhận thấy bệnh nhân N.T.S. (vào viện từ ngày 30/9) trong tình trạng có dấu hiệu ngừng tim, ngừng thở nên đã tích cực hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân.

Ê kíp trực do bác sĩ Nguyễn Văn Lê phụ trách đã nỗ lực cấp cứu suốt khoảng 20 phút, song tình trạng bệnh nhân không khả quan.

Lúc này, ca trực tiến hành mời thân nhân bệnh nhân vào để giải thích tình trạng, diễn biến bệnh nhưng không có người nhà nên phải gọi điện.

Đến 21h36 cùng ngày, một người đàn ông là người nhà bệnh nhân vào lớn tiếng chửi mắng, nhục mạ ê kíp trực dù cho các y bác sĩ chưa kịp giải thích. Tại đây, trong lúc điều dưỡng N.P.T.A.T. đang thực hiện y lệnh cho bệnh nhân, thì người đàn ông trên bất ngờ dùng tay đánh 4 cái vào đầu điều dưỡng và tiếp tục chửi mắng, xúc phạm nhân viên y tế.

Sự việc khiến điều dưỡng T. bị hoảng loạn tinh thần, phải tạm ngừng công việc và được đưa sang khoa Ngoại tổng hợp để điều trị.

Cơ quan chức năng có mặt tại bệnh viện, tiến hành mời người đàn ông về trụ sở làm việc. Ảnh cắt từ camera bệnh viện

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phường Phước Thắng đã có mặt tiến hành mời người đàn ông về trụ sở làm việc.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, khoa HSTC-CĐ là nơi tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân nặng, được nhân viên y tế theo dõi 24/24 (chăm sóc toàn diện). Hành vi hành hung, gây rối của người nhà bệnh nhân trên không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khỏe của nhân viên y tế, mà còn đe dọa an toàn đến các bệnh nhân khác đang điều trị.

Trước sự việc trên, bệnh viện đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế theo quy định pháp luật.