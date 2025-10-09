Tối 9/10, Sở Y tế TPHCM chính thức lên tiếng về việc nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị hành hung khi chăm sóc người bệnh.

Theo đó, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết toàn thể nhân viên ngành Y tế thành phố rất phẫn nộ trước vụ việc nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân liên tục đánh vào đầu khi đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật, xâm phạm nhân phẩm và an toàn của nhân viên y tế, đồng thời đe dọa trực tiếp đến môi trường làm việc nhân văn, an toàn trong bệnh viện.

Sở Y tế TPHCM khẳng định kiên quyết và kịch liệt lên án mọi hành vi bạo lực đối với nhân viên y tế, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật nhằm răn đe và bảo vệ môi trường bệnh viện an toàn.

"Điều dưỡng cũng như mọi nhân viên y tế là người thực hiện thiên chức chăm sóc, cứu chữa và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Họ xứng đáng được xã hội trân trọng, được pháp luật bảo vệ trong quá trình thực thi nhiệm vụ", đại diện Sở Y tế nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, tối 7/10, bệnh nhân N.T.S. (sinh năm 1947) đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với tình trạng viêm phổi nặng, biến chứng suy hô hấp, tăng huyết áp và đái tháo đường tuýp 2.

Khoảng 21h cùng ngày, bệnh nhân diễn biến nặng, ngưng tim, ngưng thở. Ê-kíp trực do bác sĩ N.V.L. cùng 4 điều dưỡng đã tiến hành hồi sức cấp cứu. Sau 20 phút hồi sức nhưng tình trạng không cải thiện, ê-kíp đã liên hệ người nhà để thông báo tình trạng bệnh.

Hình ảnh ghi lại cảnh nữ nhân viên điều dưỡng bị người đàn ông hành hùng. Ảnh cắt từ camera bệnh viện.

Đến 21h36, một nam thanh niên là người nhà bệnh nhân vào khoa trong lúc vẫn nghe điện thoại. Khi bác sĩ chưa kịp trình bày, người này đã lớn tiếng quát mắng, dùng lời lẽ xúc phạm ê-kíp trực. Nghiêm trọng hơn, khi điều dưỡng T. đang thực hiện y lệnh, nam thanh niên này dùng tay liên tục đánh vào đầu điều dưỡng, sau đó tiếp tục lăng mạ và gây rối tại khoa.

Bảo vệ bệnh viện đã báo Công an phường Phước Thắng. Lực lượng chức năng có mặt lúc 22h06 để khống chế đối tượng và đưa ra khỏi khu điều trị.

Vụ việc khiến điều dưỡng T. bị hoảng loạn, choáng váng, phải nhập viện theo dõi tại Khoa Ngoại tổng hợp. Ngày 9/10, đại diện Sở Y tế đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân. Hiện sức khỏe của điều dưỡng T. đã tạm ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Theo Sở Y tế TPHCM, việc hành hung nhân viên y tế không chỉ gây tổn thương về thể chất và tinh thần cho người bị hại, mà còn làm suy giảm niềm tin của đội ngũ y tế, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng chăm sóc người bệnh.

Ngành Y tế thành phố kêu gọi người thân của người bệnh hãy chia sẻ, cảm thông và đồng hành với đội ngũ y tế, đặc biệt trong những lúc họ đang căng mình chăm sóc bệnh nhân.

Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM và các cơ quan chức năng để xây dựng môi trường bệnh viện an toàn cho cả nhân viên y tế và người bệnh, đảm bảo mỗi cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng yên tâm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.