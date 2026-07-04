Cứu học sinh kẹt giữa dòng sông ở Khánh Hòa. Video: N.X

Tối 4/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, đơn vị vừa cứu hộ thành công một nữ học sinh bị mắc kẹt giữa dòng sông Ông, đoạn hạ nguồn gần Cầu Gẫy, thuộc thôn An Sơn, xã Ninh Sơn.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Ảnh: N.X

Trước đó, chiều cùng ngày, đơn vị nhận tin báo từ Công an xã Ninh Sơn về việc có học sinh bị cô lập trên tảng đá ở giữa sông. Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 điều động 1 xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Thời điểm này, nước sông dâng cao, chảy xiết, gây khó khăn cho công tác tiếp cận nạn nhân. Các cán bộ, chiến sĩ đã triển khai phương án cứu nạn, tiếp cận vị trí nữ sinh mắc kẹt, rồi đưa em vào bờ an toàn.

Học sinh được cứu là nữ sinh có tên N.N.Y.N. (11 tuổi, trú tại thôn Sông Mỹ, xã Ninh Sơn).

Lực lượng cứu hộ tiếp cận, đưa nữ sinh 11 tuổi bị kẹt vào bờ. Ảnh: N.X

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra sự việc, em N. và ba bạn khác cùng trú tại thôn Sông Mỹ, rủ nhau đi tắm sông. Khi trở về, ba em bơi được vào bờ, riêng em N. gặp phải dòng nước chảy xiết cuốn trôi, rồi mắc kẹt trên một tảng đá.