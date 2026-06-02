Tối 2/6, trao đổi với PV VietNamNet, anh Phạm Thế Huy Hoàng (SN 2001, trú phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) xác nhận mình là người xuất hiện trong các clip lan truyền trên mạng xã hội, dùng bình cứu hỏa giải cứu người phụ nữ bị một người đàn ông cầm dao tấn công.

Anh Hoàng kể, khoảng 2h15 ngày 2/6, trên đường trở về nhà sau bữa ăn khuya, khi đi qua trước số nhà 116 phố Lạch Tray (khu vực giáp ranh phường Gia Viên và phường Lê Chân, TP Hải Phòng), anh bất ngờ chứng kiến một người phụ nữ bị tấn công giữa đường.

“Lúc đó, người phụ nữ đã nằm gục xuống đường nhưng người đàn ông vẫn không dừng tay, liên tiếp dùng dao đâm vào vùng mặt, cổ, tay và chân của nạn nhân”, anh Hoàng nhớ lại.

Khoảnh khắc anh Hoàng dùng bình cứu hỏa giải cứu người phụ nữ bị người đàn ông dùng dao tấn công. (Ảnh cắt từ clip)

Dù thời điểm xảy ra vụ việc đã khuya, phố Lạch Tray vẫn có nhiều người qua lại. Tuy nhiên, theo anh Hoàng, không ai dừng lại hỗ trợ nạn nhân hay can ngăn người đàn ông cầm dao.

Không màng nguy hiểm, anh Hoàng dùng mũ bảo hiểm ném về phía đối phương nhằm ngăn chặn hành vi tấn công. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục lao vào đâm người phụ nữ.

Trước tình huống khẩn cấp, anh Hoàng chạy tới cây xăng gần đó mượn bình cứu hỏa rồi quay lại hiện trường, xịt liên tục vào người đàn ông để khống chế...

“Vì ông ta cầm dao nên tôi không thể áp sát, đành dùng tới bình cứu hỏa. Khi dung dịch trong bình hết, tôi ném chiếc bình về phía ông ta. Có lẽ bị đau nên ông ta bỏ đi”, anh Hoàng kể.

Theo anh Hoàng, sau khi người đàn ông rời khỏi hiện trường, anh hô hoán mọi người hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không ai giúp. “Cuối cùng, một mình tôi đưa cô ấy vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp”, anh nói.

Anh Hoàng: “Tôi làm phúc không mong được trả ơn”.

Theo anh Hoàng, dù bị đâm nhiều nhát và thương tích nặng, người phụ nữ vẫn còn tỉnh táo khi nhập viện. Khoảng 5 phút sau, người nhà nạn nhân cũng có mặt. Sau sơ cứu ban đầu, nạn nhân được chuyển lên Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Biết anh Hoàng là người giải cứu người thân, gia đình nạn nhân ngỏ ý đến tận nhà cảm ơn và hậu tạ. Tuy nhiên, anh từ chối.

“Tôi chỉ làm theo lương tâm thôi. Thấy cô ấy qua cơn nguy hiểm là mừng rồi. Tôi làm phúc không mong được trả ơn...”, anh Hoàng chia sẻ.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng, người trực tiếp cầm dao đâm nạn nhân là Phan Tuấn Hưng (SN 1980, trú số 193 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị L. (SN 1970, trú phường Hưng Đạo), bị Hưng tấn công khi đang điều khiển xe máy trên đường, giữa hai người không có quen biết hay mâu thuẫn từ trước.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Gia Viên có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Trong quá trình khống chế, Phan Tuấn Hưng đã dùng dao gây thương tích cho một cán bộ công an phường.

Hiện Công an phường Gia Viên đã bắt giữ Phan Tuấn Hưng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

