Ngày 17/10, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa mời những học sinh liên quan đến clip bạo hành nữ sinh xảy ra tại một trường cao đẳng nghề ở tỉnh này lên làm việc.

"Ngoài việc mời học sinh liên quan, chúng tôi cũng mời cả phụ huynh của các em lên làm việc và sẽ có hướng xử lý theo quy định", lãnh đạo Công an phường Trường Vinh thông tin.

Trước đó, vào chiều 16/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài hơn 2 phút, ghi lại vụ bạo lực xảy ra tại một lớp học.

Trong clip, một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, dí mặt bạn nữ xuống ghế trong lớp học và liên tiếp đấm vào đầu nữ sinh này. Xung quanh nhiều nam sinh khác đứng xem, hò hét cổ vũ. Một số nam sinh gọi bạn nữ là “con bán rau”.

Nam sinh túm tóc bạn nữ, bạo hành trong lớp học. Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, nam sinh áo đen còn giữ chặt tay bạn nữ, gọi các bạn tới quay trực tiếp vào mặt nữ sinh. Nữ sinh sau đó đã bị bạn nam nắm tóc, kéo ra ngoài hành lang bóp vào cổ, đập đầu nạn nhân vào tường, mặc cho nạn nhân la hét trong đau đớn.

Đáng nói, toàn bộ quá trình trên được nhiều học sinh trong lớp cổ vũ. Được biết, sự việc xảy ra tại một trường cao đẳng nghề có trụ sở ở phường Trường Vinh (Nghệ An). Trường này thuộc sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với PV VietNamNet, chiều 17/10, lãnh đạo Trường Cao đẳng Việt - Đức cho biết, 3 học sinh (1 nạn nhân, 1 người đánh và 1 người quay clip) đều là học sinh lớp 10 tại trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã làm việc với những học sinh này và phụ huynh các em. “Các em khai do mâu thuẫn cá nhân, nhắn tin qua lại thách thức nhau, sau đó bạn nam đã đánh bạn nữ trong lớp học. Hiện chúng tôi đã cho cả 3 học sinh nghỉ học 1 tuần để làm rõ sự việc và ổn định tình hình. Chúng tôi đã báo cáo sự việc bằng văn bản cho cơ quan Công an và các đơn vị liên quan”, lãnh đạo nhà trường nói.

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể và cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.