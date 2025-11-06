Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, gây bức xúc dư luận.

Theo clip, nữ sinh mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ đứng nép trong một góc nhà vệ sinh thì bị nhóm bạn xông vào đánh: Dùng tay đấm vào đầu và mặt, dùng chân đạp, giật tóc và kéo lê trên sàn. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến và cổ vũ của nhiều học sinh khác, trong khi nạn nhân chỉ biết nằm dưới sàn chịu trận.

Nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học. Ảnh cắt từ clip

Theo xác minh của PV, sự việc được ghi lại tại Trường THCS An Điền (thuộc phường Long Nguyên, TPHCM).

Trao đổi với VietNamNet, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho hay sự việc xảy ra tại Trường THCS An Điền, là trách nhiệm của người đứng đầu trường và phường nơi địa bàn trường đóng. UBND phường và Trường THCS An Điền phải có trách nhiệm xử lý vụ việc, sau đó báo cáo sự việc về Sở.

Lãnh đạo UBND phường Long Nguyên cho hay đã nắm được thông tin sự việc, đồng thời yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS An Điền có báo cáo về nội dung này. Sau khi có nội dung chính thức, đơn vị sẽ thông tin đến báo chí.