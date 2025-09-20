Theo thông tin được Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) công bố tại lễ bế mạc cuộc thi vào ngày 19/9, bức thư tham dự cuộc thi viết thư của em Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng đã đạt giải Nhì quốc tế (huy chương Bạc).

Giải Nhất (huy chương Vàng) của cuộc thi được trao cho một học sinh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, còn giải Ba (huy chương Đồng) thuộc về đại diện Burkina Faso (một quốc gia ở Tây Phi).

Nữ sinh Việt Nam giành giải Nhì cuộc thi viết thư UPU quốc tế. Ảnh: VGP

Năm nay, cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 đã thu hút hơn 1,6 triệu bức thư từ 65 quốc gia trên thế giới. Minh Khuê là học sinh Việt Nam thứ 10 đạt giải quốc tế sau 37 năm nước ta tham gia cuộc thi này. Trước đó, học sinh Việt Nam từng giành 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 có chủ đề “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”.

Với bức thư về kịch bản bộ phim mang tên “Lời thỉnh cầu của đại dương” gửi đạo diễn nổi tiếng James Cameron, Minh Khuê đã hóa thân thành đại dương để kể câu chuyện của chính mình. Minh Khuê cho biết, thông qua bức thư, em muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ đại dương và khơi dậy ý thức bảo vệ đại dương của giới trẻ hiện nay.

Trước đó, bức thư của Minh Khuê đã vượt qua hơn 1,5 triệu bài dự thi từ học sinh cả nước và giành giải Nhất vòng quốc gia.

Xem bức thư của học sinh Phạm Đoàn Minh Khuê TẠI ĐÂY.