“Bông hoa nhỏ vươn lên từ sỏi đá”

Lê Đặng Diệu Châu (SN 2006), nữ sinh dân tộc Lào, hiện là sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Huế. Ở bản làng, em được ví như “bông hoa nhỏ vươn lên từ đá sỏi”, tỏa hương bằng nghị lực, tri thức và niềm tin. Không chỉ chạm tới ước mơ của mình, Diệu Châu còn thắp sáng hy vọng cho nhiều đứa trẻ khác nơi bản.

Lê Đặng Diệu Châu, nữ sinh dân tộc Lào với nghị lực vượt khó học giỏi toàn diện. Ảnh: NVCC

Châu là con gái đầu trong gia đình dân tộc Lào ở bản Phú Lâm, xã Hương Khê, vùng quê giáp biên giới Việt – Lào, nơi hơn một nửa dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống còn nhiều thiếu thốn, gia đình chủ yếu dựa vào nương rẫy. Tuổi thơ của em gắn liền với núi rừng và sự lam lũ của bố mẹ.

Khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa nghỉ học sớm để lấy chồng, sinh con, lên nương làm rẫy, Diệu Châu may mắn được bố mẹ động viên tiếp tục học tập. “Bố mẹ luôn nhắn nhủ rằng chỉ có học mới thay đổi được số phận”, em nhớ lại. Lời dặn ấy trở thành động lực để Châu kiên trì đến trường, nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo cho gia đình.

Những năm học cấp 2, em rời bản lên trường nội trú. Đường xa, điều kiện thiếu thốn nhưng khó khăn chưa bao giờ khiến Châu nản lòng. Sống xa nhà từ nhỏ, em rèn được tính tự lập, thường tự học đến 3-4 giờ sáng để luyện đề, trau dồi kiến thức và kỹ năng sống.

“Có lúc mệt mỏi, nhưng nghĩ đến bố mẹ và niềm hy vọng họ gửi gắm, em lại cố gắng. Em tin rằng người trẻ phát triển toàn diện sẽ có nhiều cơ hội đóng góp cho cộng đồng,” Châu chia sẻ.

Thành tích nổi bật

Nhờ nỗ lực không ngừng, suốt 12 năm phổ thông, Diệu Châu luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Không chỉ học tập xuất sắc, em còn tích cực tham gia công tác đoàn, đội, từng làm lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn và Phó Bí thư Đoàn trường.

Lê Đặng Diệu Châu được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2024. Ảnh: NVCC

Ngoài thành tích học tập, em còn đạt 3 giải Nhì trong các cuộc thi viết về thầy cô, hai lần nhận học bổng Vallet của Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam và danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2024, Diệu Châu đạt điểm số ấn tượng với khối C: Ngữ văn 9; Lịch sử 9,5; Địa lý 9,75; Giáo dục công dân 10. Tổng điểm 28,25 giúp em trở thành thủ khoa của trường. Với tổ hợp C19, em đạt 28,5 điểm, trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Huế. Đây là bước khởi đầu cho ước mơ trở thành cô giáo dạy Văn mà em ấp ủ từ thuở nhỏ.

Những ngày đầu đặt chân tới TP Huế, Châu từng bỡ ngỡ, lo lắng. Nhưng với tinh thần cầu tiến, em nhanh chóng hòa nhập, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện và câu lạc bộ. “Quãng đường từ bản làng đến giảng đường đầy thử thách nhưng giúp em trưởng thành và hiểu rằng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp,” em tâm sự.

Vinh dự và trách nhiệm

Không chỉ chạm tới giảng đường, Diệu Châu còn vinh dự là một trong 125 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen năm 2024.

Châu nói, dù xuất phát điểm thấp, mình vẫn có thể chạm tay vào ước mơ lớn nếu đủ quyết tâm. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, Châu xúc động: “Lúc biết tin được nhận bằng khen, em đã bật khóc. Đó là phần thưởng cho cả hành trình dài nỗ lực không ngừng nghỉ. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bản làng".

Với em, hình ảnh cha mẹ lặng lẽ hy sinh từng ngày để con được đến trường là động lực lớn nhất. “Vinh dự này tiếp thêm niềm tin để em tiếp tục học tập, rèn luyện, trở thành người có ích cho quê hương,” em nói.

Thầy Nguyễn Mạnh Hùng, giáo viên chủ nhiệm của Châu, tự hào nhận xét: “Diệu Châu có nghị lực vượt khó tuyệt vời, là tấm gương sáng cho sự nỗ lực học tập. Với trí thông minh và sự chăm chỉ, chắc chắn em sẽ còn gặt hái nhiều thành công".

Điều khiến Diệu Châu hạnh phúc nhất không phải điểm số hay bằng khen, mà là góp phần thay đổi suy nghĩ của các em nhỏ trong thôn.

“Trước đây, phần lớn các em chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ để vào rừng mưu sinh; lập gia đình từ rất sớm. Em mong mình làm gương để các em hiểu rằng tuổi trẻ không có gì quan trọng hơn tiếp cận tri thức. Học tập chính là con đường thay đổi cuộc đời. Dù sinh ra ở bản làng xa xôi, mình vẫn có thể chạm tay vào ước mơ lớn nếu đủ quyết tâm,” em nhắn nhủ.