Rời quê 250km lên ở với cậu để tiếp tục việc học

Phải sống xa nhà hơn 250km để tiếp tục việc học, Lường Thị Ánh Dương vẫn nỗ lực vươn lên đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh.

Anh Lương Văn Duy, cậu của Ánh Dương, cho biết, gia đình Dương ở xã Trường Lâm (tỉnh Thanh Hóa). Mẹ cháu bị tật nguyền, câm điếc bẩm sinh, hiện hưởng trợ cấp xã hội mỗi tháng 750 nghìn đồng. Dương và mẹ sống cùng bà ngoại năm nay đã 82 tuổi, trong hoàn cảnh rất khó khăn.

Trước đây, khi ở cấp 1, Ánh Dương học gần nhà. Lên cấp 2, em phải đi học xa nhà vài cây số. “Dù điều kiện gia đình khó khăn, Dương vẫn học tốt. Không muốn cháu dang dở việc học, tôi đã trao đổi với chị gái để đưa Dương lên Mường Lát (cách nhà hơn 250km) ở cùng gia đình tôi, tiếp tục học tập”, anh Duy cho biết.

Những lúc rảnh rỗi, Ánh Dương được cậu dạy thêm môn Tiếng Anh. Ảnh: Lê Dương

Là giáo viên Tiếng Anh của trường, anh Duy cũng thuận tiện hơn trong việc quán xuyến, kèm cặp cháu.

Theo lời anh kể, Ánh Dương rất chăm học. Ngoài thời gian trên lớp, về nhà cháu cũng thường xuyên giúp đỡ cậu mợ dọn dẹp, nấu ăn. Nhiều lần cháu tâm sự muốn học thật giỏi để sau này có công việc tốt, kiếm tiền nuôi mẹ và bà ngoại.

Vì thế, Dương luôn nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập. Hai năm liền (lớp 6, 7), Dương đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Đáng chú ý, trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh cuối tháng 12/2025, dù đang là học sinh lớp 8 nhưng Dương đã được nhà trường chọn vào đội tuyển và đạt giải Ba môn Lịch sử & Địa lý.

“Cháu học Toán cũng rất tốt. Kỳ thi vừa qua, các thầy cô muốn cháu thi môn Toán, nhưng do chưa chọn được học sinh thi môn Lịch sử & Địa lý nên nhà trường đã vận động Dương thi môn này”, anh Duy cho biết.

Sau giờ học, Ánh Dương thường xuyên phụ giúp cậu mợ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Ảnh: Lê Dương

Từ vùng khó, nhiều học sinh vẫn chinh phục giải cấp tỉnh

Ông Nguyễn Văn Giang, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Mường Lát, cho biết, Mường Lát là xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm tỉnh khoảng 250km về phía Tây. Đây là khu vực có địa hình chủ yếu là rừng núi cao, hiểm trở, chia cắt; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra.

Về phía nhà trường, số lượng giáo viên còn thiếu nên phần nào ảnh hưởng đến việc sắp xếp chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục. Cơ sở vật chất của trường còn nhiều hạn chế, một số bàn ghế chưa đủ quy cách, chưa có phòng thực hành bộ môn, sân chơi, bãi tập diện tích không đủ.

Việc thiếu thiết bị hỗ trợ dạy học như máy tính, phần mềm học tập, bảng điện tử khiến việc giảng dạy khó tiếp cận các phương pháp hiện đại, làm giảm hiệu quả giáo dục và khả năng tiếp cận thông tin của học sinh. Bên cạnh đó, phòng học và các công trình phụ trợ như nhà để xe, nguồn nước sạch… chưa đầy đủ cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Các em học sinh đạt giải được vinh danh. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Giang, trong những năm học qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, chính quyền địa phương, nhà trường đã đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển giáo dục của địa phương.

Trong 3 năm liên tiếp, nhà trường duy trì tỷ lệ 100% học sinh đăng ký và trúng tuyển vào các trường THPTDTNT tỉnh, THPTDTNT Ngọc Lặc và các trường THPT trong tỉnh; nhiều học sinh được vinh danh với điểm số cao. Ba năm học liên tiếp, nhà trường đều có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

Đặc biệt, năm học 2025-2026, nhà trường có một học sinh đạt giải Ba, một học sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và truyền thống cách mạng của nhân dân Thanh Hóa năm 2025” do Sở GD-ĐT Thanh Hóa phát động; một học sinh đạt giải Ba môn Toán, một học sinh đạt giải Ba môn Lịch sử & Địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh; cùng 4 học sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi Thể dục thể thao cấp tỉnh ở các nội dung: nhảy cao nam, chạy 1.500 m, đơn nam và đôi nam bóng bàn.