Trương Thùy Trang sinh năm 2000 tại TPHCM. Cô đăng quang cuộc thi Miss Celebrity Vietnam 2024 khi đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Luật TPHCM.

Trương Thùy Trang tiết lộ cuộc sống nhiều thay đổi sau 1 năm đăng quang hoa hậu.

Sau khi đăng quang, người đẹp đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss & Mister Celebrity International 2024, lọt top 15 và đoạt giải Best Voice to the World (Hoa hậu truyền cảm hứng).

Thời gian qua, Trương Thùy Trang nỗ lực hoàn thành sứ mệnh trong nhiệm kỳ. Cô tích cực với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, cô xuất hiện trong các sự kiện giải trí, được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Một năm sau đăng quang, Trương Thùy Trang nói cuộc sống, công việc nhiều thay đổi. Cô nỗ lực làm việc, mong được khán giả ghi nhận trên cương vị hoa hậu.

Mới đây, Trương Thùy Trang được mời làm giám khảo Ms International Global Vietnam 2025 - Cuộc thi nhan sắc được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam dành cho những người phụ nữ thành đạt, tài sắc và có đóng góp ý nghĩa cho xã hội.

Thùy Trang nền nã trong trang phục truyền thống.

Với chủ đề Be Brave & Stop Bullying (Hãy dũng cảm và nói không với bạo lực), ban tổ chức mong muốn phụ nữ được trao quyền bình đẳng và hãy hành động ý nghĩa để tạo ra những giá trị cho xã hội.

Ngoài hoa hậu Trương Thùy Trang, ban giám khảo cuộc thi gồm: Hoa hậu Trần Hà Trâm Anh, Hà Bích Ngọc, nam vương Đoàn Bảo Ân…

Nội dung cuộc thi bao gồm các phần thi: Trình diễn trang phục truyền thống - hiện đại, phần thi ứng xử, tài năng, dự án cộng đồng... và các hoạt động trải nghiệm văn hóa - du lịch - nghệ thuật tại địa phương.

Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024 - Trương Thuỳ Trang và Đoàn Bảo Ân đồng hành trong các sự kiện.

Ông Vũ Thái - đại diện ban tổ chức chia sẻ đây không chỉ là sân chơi của nhan sắc mà còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, tinh thần dấn thân và bản lĩnh của những người phụ nữ trưởng thành.

“Chúng tôi tin rằng đây sẽ là dấu ấn mới trong hành trình nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp quốc tế”, ông nói.

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cấp phép, diễn ra vào tháng 6 tại các địa điểm văn hóa, lịch sử của tỉnh, góp phần lan tỏa văn hóa truyền thống, nghệ thuật hiện đại và tinh thần nhân văn đến bạn bè quốc tế.

Trương Thùy Trang trên thảm đỏ

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC