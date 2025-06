XEM CLIP:

Cụ thể, vào 6h38 sáng 26/6, tại điểm thi THPT Bình Tân (TPHCM), có trường hợp nữ sinh Khưu Thị Thanh N. (SN 2007, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), khi sắp đến giờ vào làm thủ tục dự thi môn đầu tiên thì phát hiện để quên căn cước công dân tại nhà.

Khi nghe nữ sinh trình bày sự việc trên với vẻ hoang mang, Thiếu tá Nguyễn Thành Phước, đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT (Công an TPHCM) đang làm nhiệm vụ tại điểm trường thi nói trên đã trấn an, sau đó báo cáo Ban Chỉ huy đội và dùng mô tô đặc chủng để đưa em N. về nhà lấy căn cước công dân.

Thiếu tá Nguyễn Thành Phước lái mô tô đặc chủng đưa nữ sinh về nhà lấy giấy tờ và quay trở lại phòng thi kịp thời. Ảnh: Cắt từ clip

Quãng đường đi và về tới 15km, nhưng rất may mắn khi Thiếu tá Phước đã đưa N. quay trở lại điểm thi kịp thời, để vào phòng thi lúc 7 giờ 2 phút.

Gia đình, nhà trường đã gửi lời cảm ơn trước hành động kịp thời của Thiếu tá Nguyễn Thành Phước.

Cũng trong sáng nay, một thí sinh trên đường đến điểm thi tại Trường THPT Dầu Giây (Đồng Nai) thì bị trượt ngã và được tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) dùng xe ưu tiên kịp thời đưa đi thi.

Hình ảnh thí sinh bị té lấm lem bùn đất. Ảnh: CSGT