Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa trở thành quán quân châu Á, lọt top 3 thế giới tại Nhịp cầu Hán ngữ - cuộc thi nói tiếng Trung lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm dành cho học sinh và sinh viên. Đây cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của học sinh Việt Nam tại cuộc thi này.

Để đại diện Việt Nam thi quốc tế, học sinh phải đạt giải nhất ở vòng thi quốc gia. Thanh Mai là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài với hơn 110 học sinh phổ thông đến từ 96 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Mai yêu thích tiếng Trung từ nhỏ, do ảnh hưởng từ sở thích viết thư pháp của ông ngoại. “Hồi nhỏ, nhìn ông viết, em cảm thấy chữ Hán thật kỳ diệu. Bà và mẹ em cũng rất thích xem phim Trung Quốc. Em thường ngồi xem cùng và dần có cảm tình với ngôn ngữ này”, Mai kể.

Lên cấp 2, Mai quyết định tìm hiểu và theo đuổi tiếng Trung. Tuy nhiên, mãi đến cuối cấp, khi gặp được một cô giáo truyền cảm hứng, Mai mới có động lực tiếp tục hành trình.

Trong quá trình đó, Mai rất nhiều lần muốn bỏ cuộc vì phần viết quá khó, nhưng em được cô giáo động viên: “Nếu đã chọn rồi phải đi đến cùng”. Cô cũng sát sao cùng Mai học từ vựng, ngữ pháp.

“Cô đã dạy cho em cách học dễ hiểu hơn. Chữ của Trung Quốc tượng hình, lại nhiều nét, cô thường liên hệ với các câu chuyện liên quan và ý nghĩa của nó để em quen và ghi nhớ lâu hơn”, Mai chia sẻ.

Mai cũng tự chép đi chép lại để nhớ được mặt chữ. Khi đã thuần thục, Mai chuyển sang chăm chỉ viết luận. Dần dần, nữ sinh không còn thấy sợ tiếng Trung nữa.

Ngoài ra, vì thần tượng một số nghệ sĩ và phim ảnh Trung Quốc, Mai thường xuyên xem phim, đọc tin tức để giải trí.

Thanh Mai biểu diễn phần thi tài năng. Ảnh: NVCC

Sau khi đỗ vào lớp chuyên tiếng Trung của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Mai chủ yếu tự học. Nữ sinh đặt ra các mục tiêu cụ thể và từng bước thực hiện như đạt chứng chỉ tiếng Trung HSK 6/6, giành giải Nhất cuộc thi Olympic bậc THPT các môn Ngoại ngữ của Đại học Quốc gia Hà Nội, tham gia Nhịp cầu Hán ngữ.

Hành trình giành quán quân châu lục

Để trở thành đại diện Việt Nam đi thi quốc tế tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ, ở vòng quốc gia, Mai đã đạt giải quán quân kiêm giải Nhất hùng biện, giải Nhất tài năng.

Bước đến cuộc thi thế giới, nữ sinh phải trải qua 3 vòng thi lớn. Trong mỗi vòng lại có 2-5 vòng thi thành phần như trả lời trắc nghiệm, diễn thuyết, thi tài năng...

Mai chuẩn bị cho cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế từ đầu tháng 8/2025. Khi có thông báo chính thức về thời gian vòng quốc tế, nữ sinh bắt đầu tập luyện cho bài diễn thuyết và phần thi tài năng.

Khi biết chủ đề "Bay cao cùng ước mơ Hán ngữ", Mai lập dàn ý cho bài diễn thuyết, chọn kể câu chuyện bắt đầu học tiếng Trung từ ông ngoại.

Em chia sẻ hành trình từ lúc bắt đầu muốn học tiếng Trung khi nhìn ông viết thư pháp, khi nhận ra học ngôn ngữ này không dễ dàng, cho tới khi quyết tâm theo đuổi và thấy tiếng Trung rất kỳ diệu.

“Nó như một cánh cửa dẫn em tới thế giới - những chân trời lớn và rộng mở hơn”, Mai nói.

Về phần thi tài năng, Mai chọn thể hiện bài “Ngọn núi lớn” - bài hát nói về một cô gái ở giữa núi rừng, khao khát tình yêu, ca ngợi cảnh đẹp mùa xuân ở vùng dân tộc người Di Trung Quốc sinh sống.

5 quán quân đến từ 5 châu lục. Ảnh: NVCC

Sau hơn một tháng chuẩn bị cùng cô giáo, ngày 12/9, hai cô trò đã bay sang Trung Quốc dự thi. Lần lượt lọt vào top 30 (vòng 1), top 15 (vòng 2), Mai trở thành học sinh Việt Nam đầu tiên giành quán quân châu Á.

Nữ sinh tiếp tục cùng 4 quán quân của các châu lục khác tranh tài trong vòng 3 với các phần thi: kiểm tra kiến thức, tài năng nghệ thuật, hội thoại theo tình huống và hùng biện theo chủ đề “Thế giới tương lai” - vốn có nhiều khái niệm khó như Khoa học kỹ thuật, AI, tự động hoá…

“Lần đầu tiên em được thử thách giới hạn của bản thân với những phần thi căng thẳng như thế. Khi được xướng tên trong top 3 thế giới, em cảm thấy vô cùng tự hào vì đây cũng là lần đầu Việt Nam bước chân vào vòng chung kết”, Mai nói.

Đồng hành cùng Mai từ đầu cấp THPT, cô giáo Chu Minh Ngọc, giáo viên tiếng Trung của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ cho biết từ lớp 10, Mai đã bộc lộ khả năng phát âm “chuẩn như người Trung Quốc”, nói tiếng Trung lưu loát, phản xạ ngôn ngữ nhanh, giao tiếp tự tin và đặc biệt có khả năng làm chủ sân khấu.

“Lọt vào vòng chung kết có 5 thí sinh xuất sắc đến từ 5 châu lục là sự vinh dự nhưng cũng là trận chiến cam go, thử thách. Chỉ được chuẩn bị trong 1,5 ngày ở vòng này, nhưng Mai đã chứng minh bản lĩnh, sự sáng tạo và đạt kết quả đáng tự hào”, cô Ngọc nói.

Với kết quả này, Mai nhận được học bổng 3 năm từ Học viện Khổng Tử để theo học ngành Hán ngữ. Tuy vậy, nữ sinh cho biết vẫn đang cân nhắc về con đường tương lai. “Nếu có cơ hội, em muốn du học tại các đại học hàng đầu Trung Quốc”, Mai chia sẻ.