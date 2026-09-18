Vụ việc xảy ra vào chiều 7/8 tại trường mầm non Grandview House, khu vực 1200 đường North Pacific, thành phố Glendale, bang California. Cảnh sát địa phương nhận được tin báo ngay trước 14h về việc một ô tô đâm vào trường.

Theo Trung sĩ cảnh sát Glendale Gaik Pobokhian, nữ tài xế 79 tuổi, không có mối liên hệ với trường, đang cố gắng quay đầu trong bãi đỗ thì đạp nhầm chân ga và phanh, sau đó nhấn ga quá mạnh.

Chiếc sedan Infiniti màu đen tăng tốc qua bãi đỗ, đâm vào một ô tô đang đỗ, tiếp tục lao qua cổng kim loại ngăn cách bãi đỗ với tòa nhà rồi xuyên qua bức tường của trường, đi thẳng vào một lớp học.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trường có khoảng 60 trẻ 4-5 tuổi đang tham gia trại hè.

Sau cú đâm, nhiều người dân sống gần đó và những người đi đường nhanh chóng tới hiện trường hỗ trợ. Một số người đã tìm cách dỡ các mảng tường vữa đổ xuống, đưa những đứa trẻ ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Vigen Hovsepyan, một người tham gia giải cứu các em nhỏ, cho biết toàn bộ phần cổng đã đổ xuống khu vực có trẻ em. Người này mô tả hiện trường giống như một cảnh trong phim kinh dị và cho biết bản thân bị sốc trước những gì chứng kiến.

Tám trẻ em được đưa tới bệnh viện kiểm tra và điều trị các vết thương nhẹ. Tất cả đều được xuất viện và trở về với gia đình vào cuối ngày. Không có người lớn nào bị thương trong vụ việc.

Cảnh sát cho biết vụ việc ban đầu được xác định là tai nạn. Nữ tài xế đang phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra và được cho về mà chưa bị truy tố hình sự.

Theo cảnh sát Glendale, không có dấu hiệu cho thấy nữ tài xế sử dụng rượu bia hoặc bị suy giảm khả năng điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra vụ việc. Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ tai nạn.

Theo Latimes

Bạn có bình luận thế nào về thông tin trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!