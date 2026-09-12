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Sáng 9/9, hãng Xiaomi lên tiếng về đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh một chiếc xe điện Xiaomi Pengcheng lao vào dải phân cách trồng cây xanh khi đang di chuyển qua một giao lộ ở Trung Quốc.

Theo Xiaomi, vụ việc xảy ra vào tối 8/9, khi một khách hàng đang lái thử xe. Trong lúc rẽ tại giao lộ, người này cố gắng nhường đường cho xe phía trước. Tuy nhiên, do lo lắng, khách hàng đã đạp nhầm chân ga thay vì phanh, khiến chiếc xe lao khỏi phần đường.

Đáng chú ý, do mẫu xe Pengcheng vừa được Xiaomi giới thiệu tại sự kiện ra mắt sản phẩm chủ lực mùa thu diễn ra tối 7/9 nên vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều suy đoán về khả năng chiếc xe gặp vấn đề kỹ thuật hoặc mất kiểm soát.

Tuy nhiên, thông báo chính thức của Xiaomi xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ thao tác của người lái, cụ thể là “do hồi hộp, người lái đã vô tình nhấn ga thay vì phanh”.

Đoạn video từ camera hành trình được công bố sau đó cho thấy chiếc xe va chạm với một phương tiện phía trước trong lúc rẽ. Sau đó, xe tiếp tục lao sang bên đường, lên vỉa hè và đâm vào dải phân cách cây xanh trước khi dừng lại.

May mắn, vụ việc không khiến người nào bị thương, trong đó không có người đi bộ bị ảnh hưởng.

Chiếc xe gặp tai nạn thuộc dòng Pengcheng, mẫu SUV tầm xa mới của Xiaomi Auto, vừa được giới thiệu ngày 7/9. Tại sự kiện này, CEO Lei Jun công bố 4 phiên bản gồm Pengcheng N70 Pro, N70 Max, N90 Max và N90 Max Explorer Edition.

Giá bán của các phiên bản dao động từ 209.900 đến 299.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 766 triệu đến 1,09 tỷ đồng.

Thông tin cụ thể về việc xử lý chiếc xe sau tai nạn cũng như các vấn đề liên quan vẫn chưa được công bố.

Theo Bilibili/Autohome