Hai trận đấu còn lại của vòng 2 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 diễn ra vào chiều nay (25/6), giữa Hà Nội II vs TP.HCM I và Than KSVN vs Thái Nguyên T&T.

CLB TP.HCM I (áo đỏ) giành lại ngôi đầu

Không ngoài dự đoán, TP.HCM I với trình độ vượt trội đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 Hà Nội II, để lấy lại ngôi đầu bảng từ Hà Nội I.

Ngay phút thứ 8, Thu Xuân đã lập công cho các nhà đương kim vô địch. Tưởng sẽ có cơn mưa bàn thắng sau đó, nhưng TP.HCM I chỉ tận dụng thêm một lần thành công trong số rất nhiều cơ hội có được trước đối thủ yếu hơn hẳn.

Thuỳ Linh là người ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân của HLV Kim Chi, đưa đội trở lại vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó, trận Than KSVN và Thái Nguyên đã diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn. Hải Yến sớm đưa Than KSVN vượt lên (3’). Nhưng 7 phút sau đó, trận đấu trở về vạch xuất phát, sau cú đá phạt của Bích Thùy (Thái Nguyên) khiến đối thủ đốt lưới nhà.

Đến phút 23, Hải Yến một lần nữa tạo thế dẫn bàn cho Than KSVN, với cú sút xa bất ngờ khoảng ngoài 30m. Sau những phút đẩy cao đội hình tấn công, phút 43, Bích Thùy quân bình 2-2 cho Thái Nguyên.

Thái Nguyên và Than KSVN làm nên trận cầu hấp dẫn ở vòng 2

Sang hiệp 2, sức ép vẫn được các cầu thủ Thái Nguyên T&T tạo ra, thậm chí họ suýt có bàn nâng ty số ở phút 50. Trận đấu sau đó đã diễn ra khá chậm rãi, nhưng Thái Nguyên T&T vẫn là những người nắm thế chủ động.

Đến phút 76, từ một pha tấn công, Bích Thuỳ đã có cú dứt điểm đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-2 cho đội nhà, sau đường chuyền của Minh Chuyên.

Bàn thắng giúp tinh thần của Bích Thuỳ và các đồng đội rất hưng phấn. Vì thế, không ngạc nhiên khi ngoại binh của Thái Nguyên T&T đã có cú đánh đầu nâng tỷ số lên 4-2.

Tuy nhiên, niềm vui của Thái Nguyên T&T chẳng kéo dài quá lâu, bởi phút 90+2, Than KSVN đã có bàn rút ngắn xuống 3-4. Dẫu vậy, với chiến thắng chung cuộc 4-3, Thái Nguyên T&T đang tạm xếp thứ 3 tổng sắp.

Kết quả vòng 2:

Hà Nội I – TP.HCM II: 2-1

Hà Nội II - TP.HCM I: 0-2

Than KSVN - Thái Nguyên T&T: 3-4