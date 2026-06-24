Trước đối thủ mạnh hơn hẳn, nữ TP.HCM II chủ động chơi phòng ngự chặt để ngăn chặn các đợt tấn công của đối thủ.

Tuy nhiên, họ chỉ giữ được sự cân bằng trong chưa đầy 10 phút thì bị Hải Yến xuyên thủng lưới của thủ thành Cẩm My, mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội I.

Nữ Hà Nội I tạm dẫn đầu bảng sau trận đấu sớm ở vòng 2

Sau bàn thắng, Hà Nội I tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân của TP.HCM II, nhưng không ghi thêm được bàn nào do hàng thủ đối phương chơi chắc chắn, phần khác do chính họ không tạo ra được khác biệt rõ ràng.

Sau giờ nghỉ giải lao, những phút đầu hiệp 2 diễn ra tương tự. Hà Nội I vẫn là đội nắm thế trận và chơi lấn lướt hơn TP.HCM II. Mãi đến phút 69, Thùy Nhi nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đá Thủ đô.

Đến phút 82, Thục Nghi đã bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho TP.HCM II trong sự ngỡ ngàng của nữ Hà Nội I.

Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì các học trò của HLV Lưu Ngọc Mai làm được, nên chung cuộc vẫn phải chịu thất bại 1-2 trước đối thủ mạnh hơn là Hà Nội I.

Với kết quả này, nữ Hà Nội I tạm vươn lên dẫn đầu bảng sau 2 chiến thắng liên tiếp.

Ngày 25/6 sẽ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu của lượt trận thứ hai gồm: Hà Nội II vs TP.HCM I và Than KSNV vs Thái Nguyên T&T.