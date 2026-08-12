Ngày 12/8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật lấy trọn khối u lớn trong ổ bụng cho nữ bệnh nhân 51 tuổi, đang sinh sống ở nước ngoài.

Trước đó, người phụ nữ nhận thấy vòng bụng ngày càng lớn bất thường, sờ thấy cứng nhưng không đau. Kết quả CT tại nước ngoài cho thấy một khối u lớn trong ổ bụng.

Khối u sau khi được lấy ra, nặng khoảng 5kg. Ảnh: BVCC

Sau khoảng 3 tháng chờ đợi, qua nhiều lần làm thủ tục và chuyển giữa các chuyên khoa nhưng chưa có hướng điều trị cụ thể, bệnh nhân quyết định về Việt Nam khám và điều trị.

Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TS.BS Lê Huy Lưu, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, xác định khối u nằm sâu ở khoang sau phúc mạc bên trái, đã phát triển kích thước lớn. Khối u gồm mô mỡ và mô mềm, bao quanh thận trái, đồng thời chèn ép và làm di lệch tụy, đại tràng.

Bệnh viện tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của các chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa, Ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh và Gây mê hồi sức. Các bác sĩ nhận định đây là khối u sau phúc mạc, nghi liposarcoma (u mỡ ác tính), và chỉ định phẫu thuật.

Ca mổ được đánh giá phức tạp do khối u có kích thước lớn, nằm gần các mạch máu lớn và làm thay đổi vị trí nhiều cơ quan trong ổ bụng.

Theo BS.CKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, các bác sĩ đã lấy trọn khối u nặng khoảng 5 kg, đồng thời bảo tồn được thận trái và các tạng lân cận. Lượng máu mất trong quá trình phẫu thuật không đáng kể.

Ca phẫu thuật lấy khối u cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ảnh: BVCC

Sau bảy ngày được chăm sóc và theo dõi, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống và vận động bình thường, đủ điều kiện xuất viện.

TS.BS Lê Huy Lưu cho biết u sau phúc mạc là bệnh hiếm, thường tiến triển âm thầm do nằm sâu trong ổ bụng. Khi khối u còn nhỏ, người bệnh có thể không có triệu chứng rõ ràng và dễ nhầm với tăng cân hoặc các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Khi phát triển lớn, khối u có thể chèn ép hoặc xâm lấn các mạch máu và cơ quan lân cận, gây nguy hiểm cho người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nếu nhận thấy bụng to bất thường, sờ thấy khối cứng hoặc xuất hiện cảm giác đau, tức vùng hông lưng nên đi khám để được kiểm tra. Khám sức khỏe định kỳ cũng giúp phát hiện sớm những bất thường trong cơ thể.