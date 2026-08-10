Ngày 10/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM thông tin về hành trình khẩn trương vận chuyển thuốc cứu bệnh nhân sốt rét ác tính. Chiều 23/7, bệnh viện tiếp nhận một người bệnh sốt rét ác tính được chuyển đến từ Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Trước diễn tiến có nguy cơ đe dọa tính mạng, bệnh nhân cần được sử dụng Artesunate - thuốc điều trị đặc hiệu trong sốt rét ác tính.
Tuy nhiên, thời điểm đó, nguồn Artesunate tại khu vực phía Nam đã hết. Bệnh viện lập tức tìm kiếm thuốc trên phạm vi toàn quốc. Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) là một trong số ít cơ sở còn thuốc.
Khoa Dược - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM khẩn trương phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai hoàn tất các thủ tục để tiếp nhận thuốc.
Sau đó, chị Trần Thị Thanh, người thân của một nhân viên Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM), đã đến Bệnh viện Bạch Mai nhận thuốc, đưa ra sân bay Nội Bài. Thông qua sự hỗ trợ của Vietnam Airlines, thuốc được đưa từ Hà Nội vào TPHCM trên chuyến bay khởi hành lúc 19h.
Khoảng 21h15, máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Thuốc được bàn giao cho nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM để chuyển tới Khoa Nhiễm Việt - Anh cứu người bệnh.
Đến nay, sau quá trình điều trị tích cực và theo dõi sát sao, người bệnh hồi phục tốt, tình trạng ổn định và đáp ứng điều trị khả quan. Kết quả này là niềm vui lớn đối với người bệnh, gia đình và toàn thể ê-kíp, đồng thời cho thấy nỗ lực phối hợp và quyết tâm không bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị đã được đền đáp xứng đáng.