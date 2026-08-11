Hồi sinh sau 7 năm bệnh tật

Ngày con trai xuất viện, chị T.N.T., 40 tuổi, ở Cần Thơ, không kìm được nước mắt. Sau 7 năm sống cùng bệnh tật, cậu bé 7 tuổi đã có thể tự đi lại, chạy nhảy và chuẩn bị trở lại trường học.

Bé B. trong vòng tay người thân. Ảnh: Thanh Huyền

"Con em như được tái sinh lần nữa. Con đi lại, chạy nhảy được rồi. Gia đình đã liên hệ để bé trở lại trường", chị T. nói trong nước mắt.

Bé C.B., sinh năm 2019, là con đầu lòng của vợ chồng chị T. Khi chưa đầy ba tháng tuổi, bé được phát hiện thiểu sản hai thận bẩm sinh. Từ đó, cuộc sống của gia đình gắn với những lần nhập viện, tái khám và điều trị.

B. phải lọc màng bụng, phương pháp thay thế chức năng thận có thể thực hiện tại nhà. Nhiều năm liền, chị T. phải thức đêm theo dõi quá trình lọc thận cho con, giấc ngủ trọn vẹn trở thành điều xa xỉ.

Do chức năng thận suy giảm, bé bị rối loạn chuyển hóa, các mảng canxi vôi hóa tích tụ ở khớp xương. Bàn tay yếu, khả năng cầm nắm hạn chế, việc đi lại cũng khó khăn.

Vợ chồng chị T. từng cho con đi học lớp 1 nhưng việc học nhiều lần gián đoạn vì sức khỏe của trẻ. Bé thích chơi với bạn bè nhưng thường chỉ vui được một lúc rồi mệt, phải ngồi xuống nghỉ.

Chị T. bật khóc trong ngày con trai được xuất viện sau ca ghép thận. Ảnh: Thanh Huyền

"Bé rất thích chơi với các bạn. Có những lúc con vui và háo hức lắm nhưng chưa được bao lâu lại mệt, ngồi gục xuống", người mẹ kể.

Hai vợ chồng từng mong được hiến thận cho con nhưng kết quả kiểm tra cho thấy không phù hợp. Bé bắt đầu điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ khi 11 tháng tuổi và duy trì việc tái khám tại đây cho đến nay.

Sáng cuối tháng 7, khi đang chuẩn bị đi làm, chị T. nhận được điện thoại từ bác sĩ thông báo đã có thận phù hợp để ghép cho con. Người cho là một thanh niên 19 tuổi chết não. Hai vợ chồng chị T. lập tức thu xếp đồ đạc, đưa con từ Cần Thơ lên TPHCM.

Ca ghép thận đặc biệt

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Tấn Đức, Trưởng khoa Thận - Niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết đây là ca ghép thận từ người cho chết não thứ tư được thực hiện tại bệnh viện nhưng là ca đầu tiên được ê-kíp bệnh viện thực hiện độc lập hoàn toàn.

Theo bác sĩ Đức, sáng 25/7, sau khi nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, ê-kíp Bệnh viện Nhi Đồng 2 di chuyển ra một bệnh viện ở Quảng Ninh để tiếp nhận thận từ người cho chết não.

Khoảng 20h cùng ngày, người hiến được xác định chết não. Đến 0h30 ngày 26/7, ê-kíp tiến hành lấy thận. Khoảng 8h30, quả thận được đưa về Bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm cần thiết, ca ghép được tiến hành lúc 13h30 với sự tham gia của bốn bác sĩ Khoa Thận - Niệu, chia thành hai ê-kíp.

Thách thức lớn nhất là mạch máu của bệnh nhi quá nhỏ và đã bị vôi hóa. Nếu các mảnh vôi hóa bong ra, nguy cơ gây tắc mạch có thể xảy ra.

Trước giờ xuất viện, người cha vẫn chưa quen với hình ảnh con trai có thể tự chạy nhảy nên bế bé lên. Ảnh: Thanh Huyền

Các bác sĩ phải khâu mạch máu cẩn thận, xử lý cả ba lớp thành mạch và cố định phần vôi hóa để hạn chế nguy cơ biến chứng. Hai thận cũ của bé được giữ nguyên nhằm tránh một cuộc phẫu thuật lớn không cần thiết. Quả thận hiến được ghép vào hố chậu phải.

Sau khoảng bốn giờ, ca ghép hoàn tất. Quả thận mới hồng đều và khoảng 30 phút sau bắt đầu có nước tiểu vào bàng quang.

Diễn tiến hậu phẫu của bé ổn định, lượng nước tiểu tăng dần. Sau ghép, chức năng thận được cải thiện, quá trình chuyển hóa của cơ thể tốt hơn. Các mảng canxi vôi hóa ở khớp dần được đào thải, khả năng cầm nắm và vận động của bé cũng cải thiện rõ rệt.

Ngày xuất viện, B. đã có thể tự đi lại và đi tiểu bình thường. Dẫn con đi siêu âm, kiểm tra sức khỏe lần cuối, vợ chồng chị T. liên tục nhìn theo từng bước chân của con. Thấy bé chạy nhảy, người cha vẫn chưa quen với hình ảnh mới, bất chợt bế con lên.

Sau thời gian dài phải tạm ngừng việc học vì bệnh tật, B. sẽ trở lại trường trong năm học mới, bắt đầu lại từ lớp 1. "Con chỉ chậm hơn các bạn một chút thôi. Phía trước còn cả một chặng đường", chị T. nói.

Trước khi đưa con về nhà, người mẹ gửi lời cảm ơn đến gia đình người hiến tạng. Chị hiểu danh tính người hiến phải được bảo mật nhưng mong một ngày có thể được thắp nén nhang để bày tỏ lòng biết ơn.

"Tôi mong được một lần thắp nén nhang để cảm ơn người đã hồi sinh con mình", chị T. nói.