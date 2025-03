Ngày 28/3, Myanmar đã xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ richter, ảnh hưởng sang nhiều nước khác.

Ở thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), một trong những nơi chịu ảnh hưởng mạnh của động đất đã ghi nhận một khoảnh khắc xúc động được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Tại Khoa Nhi của Bệnh viện Tĩnh Thành, đèn trần rung lắc dữ dội, còi báo động vang lên chói tai. Trong thời khắc nguy cấp, hai nữ y tá đã thể hiện lòng dũng cảm đáng khâm phục.

Nữ y tá quỳ gối, ôm chặt một em bé sơ sinh. Ảnh cắt từ video giám sát của bệnh viện.

Vào thời điểm động đất, nữ y tá họ Lý (28 tuổi) lập tức quỳ xuống, ôm chặt một em bé sơ sinh trong lòng. Trong khi đó, y tá họ Trương bên cạnh cố gắng giữ chặt hai chiếc xe đẩy trẻ em đảm bảo xe không bị trôi đi.

Camera giám sát ghi lại cảnh trần nhà liên tục rơi bụi, bánh xe đẩy bị trượt do rung lắc, nhưng hai y tá vẫn kiên trì bám trụ tại chỗ.

Sau trận động đất, y tá Lý bị bầm tím đầu gối do va chạm với nền gạch còn y tá Trương gãy móng tay do dùng lực quá mạnh. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của họ không phải là xử lý vết thương của mình mà là dỗ dành những đứa trẻ đang khóc, nhẹ nhàng vỗ về và hát ru để trấn an các bé.

Cảm động trước hành động dũng cảm của hai nhân viên y tế, cư dân mạng ca ngợi: “Họ đâu chỉ là y tá, họ chính là những bà mẹ có đôi cánh thiên thần”; “Khi thiên tai xảy đến, có những con người như ánh sáng màu nhiệm, không ồn ào nhưng khiến ta cảm động sâu sắc”.

Trong buổi phỏng vấn sau đó, y tá Lý mỉm cười chia sẻ rằng lúc đó cô không có thời gian để sợ hãi, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ các bé an toàn. Chiếc xe đẩy suýt bị kéo méo giờ đây đã trở thành “kỷ vật đáng nhớ” của khoa, bên trong còn đặt cả bình sữa bị rơi ra trong trận động đất.

Theo các cơ quan chức năng thành phố Thủy Lệ, trận động đất đã ảnh hưởng đến 458 hộ gia đình với tổng cộng 1.705 người. Trong đó, có 2 người bị thương nhẹ, hiện tình hình đã ổn định. Một số nhà ở, nhà cao tầng và công trình cũ tại khu vực thành phố và các thị trấn lân cận bị hư hại một phần.