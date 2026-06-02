Tính đến hết tháng 5/2026, Le Méridien Saigon tự hào ghi dấu với tổng hợp nhiều danh hiệu nổi bật, tiếp nối chuỗi thành tựu trước đó và mở rộng cột mốc thành công cùng đội ngũ.

Sau vinh danh “Best Scenic View” tại Haute Grandeur Global Awards 2025, Le Méridien Saigon tiếp tục bứt phá với hàng loạt giải thưởng mới, đặc biệt là 4 danh hiệu tại Haute Grandeur Awards 2026, gồm: Best Activity Hotel in Vietnam, Best Modern Hotel in Vietnam, Best General Manager in Vietnam, Best Marketing Director in Vietnam.

Le Méridien Saigon cùng 11 giải thưởng vượt trội tổng số giải thưởng của năm 2025

Tính đến hết tháng 5/2026, Le Méridien Saigon và hệ sinh thái điểm đến gồm AKUNA, Latest Recipe Saigon và BARSON đã nhận được những ghi nhận đáng tự hào sau:

Từ Tatler (Vietnam):

- 2026 Tatler Best Vietnam – Top 20 Best Hotels – Le Méridien Saigon

- 2026 Tatler Best Vietnam – Top 20 Best Restaurants – AKUNA

- 2026 Tatler Best Vietnam – Top 100 Best Hotels – Le Méridien Saigon

- 2026 Tatler Best Vietnam – Top 100 Best Restaurants – AKUNA

- 2026 Tatler Best Vietnam – Top 100 Best Bars – BARSON

Bằng việc được vinh danh trong danh sách 20 khách sạn và 20 nhà hàng tốt nhất Việt Nam, khách sạn Le Méridien Saigon cùng nhà hàng fine dining Michelin cao cấp AKUNA sẽ trở thành đại diện đề cử cho danh sách Tatler Best 100 của Châu Á – một trong những giải thưởng uy tín và nhận được nhiều sự quan tâm.

Từ Haute Grandeur Excellence Awards:

- 2026 Haute Grandeur Excellence Awards – Best Activity Hotel in Vietnam

- 2026 Haute Grandeur Excellence Awards – Best Modern Hotel in Vietnam

Từ Luxury Lifestyle Awards: 2026 Luxury Lifestyle Awards – Best Luxury City Hotel in Vietnam

3 giải thưởng vinh danh các cá nhân nổi bật dành cho Le Méridien Saigon

Bên cạnh các giải thưởng dành cho tập thể khách sạn, Le Méridien Saigon còn nhận 3 giải thưởng cá nhân ghi nhận năng lực xuất sắc của đội ngũ lãnh đạo và đóng góp nổi bật của nhân sự:

- 2026 Haute Grandeur Excellence Awards – Best General Manager in Vietnam

- 2026 Haute Grandeur Excellence Awards – Best Marketing Director in Vietnam

- AusCham Business Awards 2025-2026 – Outstanding Employee of the Year

Mốc son đáng tự hào

Thành tựu này là dấu mốc tự hào cho toàn bộ đội ngũ Le Méridien Saigon, phản ánh cam kết bền vững của khách sạn đối với tiêu chuẩn dịch vụ, tinh thần đổi mới và sự chăm sóc trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời, các ghi nhận còn nhấn mạnh sức hút đặc trưng của khách sạn bên bờ sông Sài Gòn, sở hữu vị trí mang tính biểu tượng nhìn ra sông Sài Gòn và Cầu Ba Son – nơi cảm hứng gặp gỡ văn hóa và sự giao hòa tinh tế với nhịp sống đô thị.

Ông Lars Kerfin – Tổng quản lý Le Méridien Saigon, chia sẻ: “Chúng tôi thật sự vinh dự khi nhận các ghi nhận tại các giải thưởng nổi bật trong nửa đầu năm 2026. Những giải thưởng này không chỉ phản ánh vị trí nổi bật của Le Méridien Saigon, mà còn là kết quả của cam kết liên tục trong việc mang đến dịch vụ xuất sắc và những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng”.

Le Méridien Saigon Địa chỉ: 3C Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM

Vĩnh Phú