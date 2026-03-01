Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết, một máy bay không người lái của Iran đã bị đánh chặn, mảnh vỡ rơi xuống bề mặt bên ngoài của khách sạn Burj Al Arab, gây ra đám cháy. Lực lượng Phòng vệ Dân sự có mặt ngay lập tức và khống chế ngọn lửa nên không có thương vong.

Ngọn lửa cháy ở khu vực khách sạn. Ảnh: The Sun

Burj Al Arab nằm trên hòn đảo nhân tạo gần bãi biển Jumeirah, là cơ sở lưu trú 5 sao, gồm 60 tầng, cao khoảng 321m so với mặt nước vịnh Ả Rập. Khách sạn khai trương vào tháng 12/1999 và được xem là một trong những khách sạn cao nhất thế giới.

Burj Al Arab có thiết kế đặc biệt, hình dáng mô phỏng cánh buồm dhow truyền thống, biểu tượng khát vọng chinh phục và phát triển không ngừng của Dubai. Công trình kết nối với đất liền qua một cây cầu riêng biệt.

Tòa nhà sử dụng khoảng 1.790 m2 lá vàng 24K để trang trí. Burj Al Arab không có phòng tiêu chuẩn, tất cả đều là phòng hạng sang với dịch vụ cao cấp đi kèm. Mỗi suite đều có cửa sổ kính toàn cảnh nhìn ra đại dương và không gian rộng từ 170m2.

Hệ thống dịch vụ tại đây bao gồm đội xe Rolls-Royce đưa đón khách, quản gia riêng cho từng phòng. Theo tiêu chuẩn, tất cả khách tại Burj Al Arab có thể được cung cấp đồ vệ sinh cá nhân mang thương hiệu Hermès hoàn toàn miễn phí.

Trên đỉnh tòa nhà là sân đỗ trực thăng, từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao của các vận động viên quần vợt và golf thế giới.

Đây là một trong những khách sạn đắt đỏ nhất trên thế giới. Mức phí lưu trú tại đây biến động đáng kể theo mùa cao điểm và thấp điểm, nhưng nhìn chung khởi điểm khoảng 5.000 AED/đêm (tương đương 35,5 triệu đồng) cho hạng suite một phòng ngủ, chưa bao gồm bữa sáng.

Phòng tổng thống tại đây có giá 120.000 AED/đêm (khoảng 850 triệu đồng).

Theo CNN, từ "sang trọng" dường như là không đủ để miêu tả những gì có trong hạng phòng đắt tiền nhất tại khách sạn này. Các bức tường, sàn nhà đều ốp đá cẩm thạch - loại đá được dùng để chạm khắc tượng David nổi tiếng của Michelangelo. Nhiều đồ được dát vàng, bọc nhung. Căn phòng rộng gần 700m2.

Dịch vụ cao cấp khác gồm quản gia riêng, quầy bar phục vụ các loại đồ uống theo sở thích của khách, các loại gối để khách có thể lựa chọn cho giấc ngủ êm ái. Hai phòng tắm chính được trang bị bồn tắm tạo sóng cỡ lớn, bao quanh bởi các cột đá cẩm thạch vàng kiểu La Mã.

Burj Al Arab có 9 nhà hàng và quán bar. Món ăn được phục vụ ở đây chủ yếu mang phong cách châu Âu và Trung Đông. Cà phê cappuccino tại Burj Al Arab còn được trang trí bằng những vụn vàng 24 carat.

Để mang đến trải nghiệm chu đáo nhất cho khách, khách sạn đặt ra mục tiêu cứ 8 nhân viên thì phục vụ 1 vị khách.

Đội ngũ nhân viên của khách sạn gồm 1.500 người được tuyển chọn kỹ lưỡng, trong đó có 200 đầu bếp, 70 nhân viên tiếp đón. Những ứng viên thi tuyển vào đây sẽ trải qua bài kiểm tra kiến thức về sự xa xỉ của đá quý, hàng hiệu, món ăn cao cấp…

Khách sạn cũng có dịch vụ trực thăng đưa đón riêng với mức phí cao, đi kèm ngắm cảnh Dubai từ trên cao. Với sự kết hợp giữa kỹ thuật xây dựng trên biển và các tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, gần 30 năm qua, Burj Al Arab là một trong những công trình nhận diện thương hiệu chính của Dubai.

Ảnh: Jumeirah Burj Al Arab