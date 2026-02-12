Đáp ứng thói quen ngủ của du khách

Theo Science News, việc khách sạn đặt 4 chiếc gối trên giường không chỉ để trang trí mà còn nhằm đáp ứng thói quen ngủ đa dạng của du khách. Các gối thường có độ cao, độ mềm khác nhau để khách dễ lựa chọn chiếc phù hợp, mang lại giấc ngủ thoải mái.

Mỗi người có tư thế và nhu cầu riêng - người chỉ cần một gối, người lại muốn thêm gối kê lưng hoặc chân. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn 4 chiếc gối giúp khách linh hoạt điều chỉnh theo ý thích mà không cần nhờ đến bộ phận buồng phòng.

Hỗ trợ giảm đau cổ, vai, lưng

Ngoài sử dụng khi ngủ, gối cũng được khách hàng sử dụng để tựa vào đầu giường đọc sách, xem điện thoại, dùng máy tính xách tay... Chiếc gối êm ái giúp khách giảm đau lưng, cổ, vai, mang tới sự thoải mái.

Khi ngủ, việc có nhiều gối cũng góp phần nâng đỡ tốt hơn cho vùng cổ, vai và lưng của du khách, giúp hạn chế tình trạng đau mỏi. Điều này đặc biệt quan trọng với những người vừa trải qua hành trình di chuyển dài mệt mỏi.

Việc đặt 4 chiếc gối trên giường khách sạn nằm trong sự tính toán nhằm tối ưu trải nghiệm nghỉ ngơi và tăng tính thẩm mỹ. Ảnh minh họa: Freepik

Mang tới giấc ngủ hoàn hảo

“Giấc ngủ chiếm 1/3 cuộc đời nên tư thế ngủ không thể xem nhẹ. Một chiếc gối phù hợp có thể là chìa khóa cho giấc ngủ hoàn hảo”, Science News viết.

Nghiên cứu y khoa cho thấy gối quá cao hoặc quá thấp đều gây hại cho cột sống. Gối cao dễ dẫn đến đau, thoái hóa đốt sống cổ; gối quá thấp khiến đầu ngả ra sau, tăng nguy cơ cong vẹo cột sống và trào ngược dạ dày.

Các nhà khoa học khuyến nghị gối cần nâng đỡ cả đầu và cổ để giữ đường cong tự nhiên của cột sống; có thể kê thêm một gối dưới chân để thư giãn cơ bắp và hỗ trợ lưu thông máu.

Bên cạnh đó, việc cung cấp đủ 4 chiếc gối trên giường cũng là tiêu chuẩn bắt buộc của một số thương hiệu, chuỗi khách sạn lớn, nhằm mang tới sự nhất quán, chuyên nghiệp về hình ảnh. Những chiếc gối giúp giường ngủ trở nên sang trọng nhưng cũng mềm mại, ấm cúng hơn.