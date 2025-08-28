Lợi nhuận bứt phá, chỉ số tài chính khởi sắc

Nửa đầu 2025, Tài chính Mirae Asset ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, với mức báo lãi trước thuế 100 tỷ đồng, tăng 534 tỷ so với cùng kỳ. Với việc đảo chiều từ lỗ sang lãi, con số này cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo báo cáo, dư nợ tín dụng của công ty tăng 15% so với cùng kỳ 2024, nhờ mở rộng hoạt động cho vay, bắt kịp làn sóng phục hồi nhu cầu tiêu dùng. Biên lãi ròng (NIM) đạt 29,38%, cao hơn 3,47% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí vốn và rủi ro hiệu quả.

Với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm 5,57%, Tài chính Mirae Asset tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ CIR thấp trên thị trường tài chính tiêu dùng. Những kết quả này cho thấy Tài chính Mirae Asset không chỉ bứt phá ngắn hạn mà bắt đầu bước vào đà tăng trưởng nhờ quản trị rủi ro chặt chẽ và tối ưu hóa vận hành.

Chuyển đổi mô hình bán hàng, mở rộng phân khúc khách hàng

Theo đại diện Tài chính Mirae Asset, một trong những động lực tăng trưởng chính của công ty đến từ chuyển đổi mô hình bán hàng theo hướng bền vững: Tập trung khai thác nhóm khách hàng hiện hữu có lịch sử tín dụng tốt nhằm nâng cao trải nghiệm và gắn kết với công ty.

Song song, công ty mở rộng cho vay sang phân khúc có tài sản đảm bảo và khách hàng doanh nghiệp thế chấp. Cách tiếp cận này giúp tăng quy mô tín dụng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng khoản vay. Nhờ áp dụng mô hình thu hồi nợ phù hợp cho từng nhóm khách hàng, tỷ lệ nợ xấu trong nửa đầu năm 2025 đã giảm 2,11% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) được duy trì ở mức 21,28%, cao gấp hơn hai lần so với quy định 9% của Ngân hàng Nhà nước, cho thấy nền tảng vốn vững chắc để hỗ trợ tăng trưởng trong dài hạn.

Hướng tới số hóa và phát triển bền vững

Ngoài kết quả kinh doanh tích cực, Tài chính Mirae Asset tiếp tục thúc đẩy chiến lược số hóa toàn diện. Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro và tối ưu hóa vận hành, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và tiết giảm chi phí.

Trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam được dự báo mở rộng nhờ thu nhập người lao động cải thiện và chính sách tiền tệ nới lỏng, Tài chính Mirae Asset kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

“Chiến lược phát triển bền vững, quản trị rủi ro chặt chẽ cùng định hướng số hóa mạnh mẽ sẽ là một trong các nền tảng để Tài chính Mirae Asset tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của ngành tài chính tiêu dùng tại Việt Nam”, đại diện công ty cho biết.

(Nguồn: Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam)