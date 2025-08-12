Chương trình tưởng nhớ cố diễn viên Mai Phương tên Thương nhớ một vì sao, có sự góp mặt của bạn bè chị sinh thời như: ca sĩ Trương Bảo Như, NSƯT Ốc Thanh Vân...

Đáng chú ý, lần đầu họ chia sẻ về tài sản thừa kế cố diễn viên Mai Phương để lại cho con gái - bé Lavie (tên thật: Phùng Ngọc Thiên Như, sinh năm 2013).

Số tiền này cộng với tiền các nghệ sĩ quyên góp hơn 500 triệu đồng (trong đó Trấn Thành và hội bạn thân góp hơn 300 triệu đồng - PV), được Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như gửi tiết kiệm tại một ngân hàng.

Diễn viên Mai Phương và bé Lavie. Ảnh: Tư liệu

Năm 2023, do "ngân hàng này không còn uy tín", họ chọn gửi số tiền sang một ngân hàng khác, lúc này tiền gốc lẫn lãi đã hơn 700 triệu đồng.

Nhân viên ngân hàng cho biết chi phí chuyển tiền là 400 nghìn đồng, sẽ trừ vào tiền lãi. Trương Bảo Như đồng ý nhưng khi hay tin, Ốc Thanh Vân bất ngờ phản đối: "Tại sao em không nói để chị đưa 400 nghìn đồng? Chị muốn giữ nguyên số tiền đó, không mẻ một đồng nào của Lavie hết".

Trương Bảo Như kể chi tiết này để khán giả hiểu Ốc Thanh Vân đã cẩn trọng gìn giữ tài sản của bé Lavie thế nào.

"Mạng xã hội vẫn còn những góc khuất cay nghiệt của một bộ phận. Nhưng đôi khi vì những lời cay nghiệt đó, chúng tôi thấy sợ. Chúng tôi nghĩ chẳng lẽ thương hay giúp đỡ một người chân thành lại khó vậy sao? Tôi mong rằng những điều đó không còn nữa, chỉ còn một xã hội đẹp đẽ, lòng người là trên hết", cô nói thêm.

Hiện tại, bé Lavie sống cùng hai cô bảo mẫu ở TPHCM. Họ từng giúp đỡ Mai Phương sinh thời, bây giờ tiếp tục nuôi, yêu thương và chăm sóc bé Lavie như con ruột.

Lavie và bố - ca sĩ Phùng Ngọc Huy - chính thức đoàn tụ năm 2023 sau nhiều năm xa cách. Hai bố con giữ liên lạc vì Phùng Ngọc Huy định cư Mỹ. Anh luôn ấp ủ kế hoạch đưa con gái sang Mỹ sống cùng mình.

Mi Lê