Mai Âm Nhạc nhắn tin mắng khán giả

Mạng xã hội đang xôn xao chuyện ca sĩ Mai Âm Nhạc (nghệ danh hiện tại là MAYonair) nhắn tin riêng mắng một người dùng mạng với thái độ gay gắt.

Nguồn cơn, Mai Âm Nhạc đăng trên tài khoản Threads: "Ở Việt Nam không ai nghe nhạc của MAYonair nhỉ, khá niche" ăn theo trào lưu giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ... chất lượng tốt nhưng chưa được biết đến rộng rãi.

Trái với kỳ vọng ban đầu, bài đăng này thu hút phần lớn bình luận chê bai như: nhạc dở, rap khó nghe, hát yếu...

Mai Âm Nhạc (hay MAYonair) từng thi Rap Việt. Ảnh: FBNV

Mai Âm Nhạc trực tiếp phản hồi từng bình luận trái chiều. Cô mắng người dùng mạng chê mình là "thượng đẳng", "EQ thấp"; chụp ảnh giơ ngón "thối" nhưng không quên đính kèm đường dẫn tiếp thị bán hàng.

Đáng chú ý, tài khoản thbihn*** đăng ảnh chụp tin nhắn mắng chửi từ tài khoản Threads có dấu tick xanh chính chủ của Mai Âm Nhạc.

Theo đó, người này bị tài khoản Mai Âm Nhạc mắng xối xả bằng ngôn từ thô tục, nặng nề, thái độ gay gắt.

Bài viết thu hút đến hơn 40 nghìn lượt thích, lọt top nội dung thịnh hành trên Threads 2 ngày nay. Phần lớn người dùng mạng ngỡ ngàng với cách ứng xử bốc đồng đến khó tin của một ca sĩ.

Đây không phải lần đầu Mai Âm Nhạc gây tranh cãi bởi ứng xử trên mạng xã hội. Trên Threads, Mai Âm Nhạc tự xưng "Con đàn bà tích cực", nhiều lần gây chú ý bởi thái độ đốp chát với người dùng mạng.

Hồi ra MV Biết chơi vào tháng 7/2025, cô cũng đáp trả từng bình luận YouTube bất kể góp ý hay chê bai. Tháng 5 cùng năm, ca sĩ này còn quay video đối đáp khi bị anti-fan chê vũ đạo.

"Ăn thua đủ" với anti-fan

Trước Mai Âm Nhạc, nhiều nghệ sĩ từng gây tranh cãi, thậm chí hình thành "thương hiệu" bởi thái độ "ăn thua đủ" với anti-fan.

Những bậc “đàn anh đàn chị” như: Duy Mạnh, Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ, Khắc Việt, Vũ Hà, Lý Nhã Kỳ, Tuấn Hưng... dù sở hữu lượng fan đông đảo và kinh nghiệm lâu năm trong nghề nhưng cũng từng “nóng giận mất khôn” mà đáp trả cục cằn, thiếu văn hóa với antifan.

Gần đây nổi cộm nhất là ca sĩ Lệ Quyên cùng chuỗi "đấu khẩu" không hồi kết trên mạng xã hội. Đỉnh điểm, tháng 1 vừa qua, chị mắng nhầm một fan bằng từ ngữ đậm tính miệt thị, hạ thấp xuất thân và gia đình người này.

Lệ Quyên mới đây bị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhắc nhở, đề nghị trau dồi đạo đức và ứng xử văn minh, lịch sự. Ảnh: Tư liệu.

Vụ việc làm dấy lên làn sóng chỉ trích Lệ Quyên. Theo các chuyên gia, mức độ cay nghiệt hiển hiện trong những câu chữ đã vượt qua lằn ranh của phản biện thông thường. Sau đó, Lệ Quyên bị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhắc nhở, đề nghị trau dồi đạo đức và ứng xử văn minh, lịch sự.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng được biết đến với khía cạnh "không dễ đụng". Anh từng gây chú ý khi mắng nặng lời 1 anti-fan gọi mình là "Chị Thịnh" cũng như phát ngôn kêu gọi người bình luận khiếm nhã "nhặt rác, chùi toilet" hồi năm 2017.

Trường hợp ca sĩ Phương Linh thường xuyên đốp chát anti-fan cũng được công chúng lưu tâm. Dù vậy, chị chưa gây tranh cãi lớn do vẫn giữ được ngôn từ, thái độ chừng mực.

Dại dột

Mai Âm Nhạc sinh năm 1997, xuất phát điểm là một hiện tượng mạng thường xuyên tạo xu hướng trên TikTok và Facebook. Sau thời gian theo đuổi hoạt động chuyên nghiệp, cô mới được biết đến rộng rãi khi thi Rap Việt mùa 2. Dù vậy, nữ rapper dừng chân sớm khi chưa tạo được nhiều dấu ấn.

Năm 2023, Mai Âm Nhạc đổi nghệ danh sang MAYonair, không chỉ đẩy mạnh hoạt động âm nhạc mà còn tham gia các chương trình truyền hình như Sàn đấu vũ đạo và Nữ hoàng vũ đạo đường phố.

Bất chấp những nỗ lực, loạt sản phẩm của ca sĩ này vẫn nhận về thành tích ảm đạm. Ngược lại, những lần cô đốp chát bình luận trái chiều với đỉnh điểm là vụ nhắn tin mắng người dùng mạng lại lan tỏa không ngờ.

Từ góc độ tâm lý học, con người có xu hướng ghi nhớ, bận tâm và bị tác động bởi nội dung tiêu cực (như chê bai) hơn tích cực (như khen ngợi).

Khi bị cuốn vào việc trả lời từng bình luận tiêu cực, nghệ sĩ đang để cái tôi và bản năng tự vệ dẫn dắt, thay vì lý trí; tệ hơn là có biểu hiện bất lực trong việc kiểm soát cảm xúc trước áp lực dư luận.

Từ góc độ truyền thông, việc một ngôi sao có sức ảnh hưởng đứng chung "hàng ngũ ngôn từ" thô tục với các tài khoản mạng vô tình tự kéo giá trị hình ảnh của mình xuống ngang với đối phương.

Thông tin đọng lại sau cùng trên internet luôn là "nghệ sĩ văng tục, chửi bậy" thay vì "bị người dùng mạng gây hấn".

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long từng nhận định hoạt động của anti-fan được nuôi sống bởi "content" (nội dung).

Đồng nghĩa, nghệ sĩ càng sa đà vào "ăn miếng trả miếng" càng dễ bị kéo vào vòng lặp vô tận: bị công kích, đáp trả, bị chụp màn hình, rồi câu chuyện vượt xa chính bình luận ban đầu. Lúc đó, nghệ sĩ gần như đang làm lợi cho đối phương bằng thời gian và năng lượng của mình.

Cũng cần lưu ý rằng các nền tảng mạng xã hội hiện nay vận hành dựa trên chỉ số tương tác. Một bài viết có hàng trăm bình luận đôi co nảy lửa thường được thuật toán nhận diện là "nội dung giữ chân người dùng tốt" và liên tục đẩy lên xu hướng.

Do vậy, việc đối đáp gần như "đổ dầu vào lửa", góp phần lan truyền bài viết tiêu cực này đến nhiều khán giả trung lập hơn. Và các vụ việc nghệ sĩ đôi co với anti-fan qua nhiều năm cho thấy đây luôn là cuộc chiến vô bổ, dại dột và không cân sức; vừa không triệt tiêu nguồn cơn của vấn đề vừa để lại hậu quả khôn lường.

Nhiều nghệ sĩ cố trả đũa anti-fan đã nhận lấy "quả đắng", nhất là gây ác cảm, tự bôi xấu hình ảnh và lưu giữ tiếng xấu đến nhiều năm sau.

Mi Lê