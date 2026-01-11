Mắng fan vì hiểu nhầm?

Ngày 10/1, mạng xã hội Threads xôn xao chuyện ca sĩ Lệ Quyên mắng chửi một người hâm mộ.

Cụ thể, khi Lệ Quyên đăng video tạo dáng với trang phục của dân tộc thiểu số trên Threads, một tài khoản bình luận: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Không ở thời đỉnh cao mà (thần thái) vẫn rất cuốn nha).

Lệ Quyên đáp trả bình luận nói trên bằng từ ngữ nặng nề để miệt thị, hạ thấp nguồn gốc, xuất thân và gia đình.

Khi fan này chia sẻ lại sự việc cùng chú thích: "Help, Im crying" (tạm dịch: Trời ơi, tôi đang khóc), nữ ca sĩ tiếp tục để lại 2 bình luận thóa mạ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tài khoản nói trên thường đăng bài bày tỏ sự hâm mộ với cách ứng xử của ca sĩ Lệ Quyên.

Một bài đăng trước đó, tài khoản này còn nói yêu cách Lệ Quyên đáp trả các bình luận tiêu cực, tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội và trở thành biểu tượng.

Các bình luận của Lệ Quyên gây sốc người dùng Threads, nhận nhiều chỉ trích.

Các bình luận của Lệ Quyên gây sốc về độ thô tục. Ảnh: Chụp màn hình

Tài khoản thangytrwb: "Người ta khen cô mà cô đi cay nghiệt người ta, tưởng mình có tuổi rồi nên đi nói gì cũng được à? Cũng là người nổi tiếng, biết giữ chừng mực chút đi".

Một số ý kiến đặt nghi vấn Lệ Quyên hiểu lầm ý nghĩa bình luận của fan này do trình độ tiếng Anh hạn chế.

Tài khoản partynauseous__: "Thực ra cô ấy có hiểu tiếng Anh nhưng không hiểu toàn bộ câu. Phần cô ấy đọc và hiểu được chỉ là “her flop era”, còn “lowk serving” thì vô tình bị bỏ qua".

"Đã dùng mạng xã hội chung với giới trẻ và muốn giao tiếp thì ráng tìm hiểu ngôn ngữ hiện đại để biết các cháu nó đang khen chị ơi" - tài khoản brownie___xx khuyên nhủ.

Khoảng 2 năm nay, việc ca sĩ Lệ Quyên đáp trả các bình luận trái chiều luôn là đề tài được dư luận bàn tán. Các bình luận mắng anti-fan của cô trên Facebook, Instagram và TikTok thường gây ra một số tranh cãi nhỏ.

Từ thời điểm gia nhập Threads, cô gây chú ý khi tần suất mắng chửi tăng vọt; cách đối đáp có xu hướng tiêu cực, nặng nề và thô tục tăng dần theo thời gian.

Ảo tưởng an toàn và nghiện phản kháng

Trao đổi với VietNamNet, lần đầu đọc những bình luận của ca sĩ Lệ Quyên, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long ngỡ ngàng, không tin nổi việc cô - một ngôi sao hạng A, người của công chúng với sức ảnh hưởng lớn - có thể sử dụng những từ ngữ "mang tính sát thương và phi nhân tính như vậy".

Mắng anti-fan bất chấp, Lệ Quyên có còn xứng là ca sĩ? Ảnh: FBNV

"Mức độ cay nghiệt hiển hiện trong những câu chữ khiến tôi thực sự sốc vì đã vượt qua mọi lằn ranh của sự phản biện thông thường.

Có một sự mỉa mai mà tôi cứ ám ảnh mãi khi đọc kỹ từng dòng bình luận là việc ca sĩ Lệ Quyên liên tục dùng những từ ngữ nặng nề để mắng anti-fan là 'vô giáo dục' hay 'nhà không có người dạy'. Nhưng trớ trêu thay, chính cách hành văn và thái độ của cô ấy lại đang phản chiếu ngược lại điều đó một cách trần trụi và sống sượng nhất trước mắt công chúng", ông chia sẻ.

Ông Long đặt vấn đề về trạng thái tâm lý hiện tại của Lệ Quyên - người hoạt động lâu năm trong showbiz, thừa hiểu tốc độ lan truyền thông tin của mạng xã hội.

Ông nghi ngờ cô "đang trải qua cơn giận dữ không thể kiềm chế hoặc cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng nào đó" dẫn tới việc bất chấp hậu quả và hình ảnh để xả cơn thịnh nộ một cách mất kiểm soát. Tất nhiên, các bình luận của này đều hoàn toàn không thể chấp nhận về văn hóa ứng xử.

Về việc Lệ Quyên dường như trở thành "ngoại lệ, vùng cấm, không chịu sự đào thải khắc nghiệt của quy luật showbiz suốt 2 năm qua, ông Long cho rằng có sự lệch pha đặc thù giữa tệp khán giả thực tế mang lại thu nhập cho nữ ca sĩ và cộng đồng mạng đang phẫn nộ.

Lệ Quyên có thể đang sở hữu đặc quyền mà ít nghệ sĩ trẻ có được là nhóm khán giả phòng trà và sự kiện - những người thuộc tầng lớp trung niên hoặc thượng lưu vốn chỉ quan tâm đến giọng hát và trải nghiệm âm nhạc trực tiếp hơn những ồn ào hay ngôn từ chợ búa trên mạng xã hội.

Dù vậy, ông Long tin rằng sự an toàn về mặt kinh tế lẫn vị thế này đã vô tình tạo ra ảo tưởng nguy hiểm trong Lệ Quyên rằng cô miễn nhiễm với mọi rủi ro khủng hoảng truyền thông.

Lệ Quyên thường khoe cuộc sống giàu có, thượng lưu. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, chuyên gia cho rằng Lệ Quyên đã trượt dài vào cơn nghiện phản kháng - nơi mà việc đôi co tay đôi với những bình luận ác ý không còn để bảo vệ danh dự mà đã biến chất thành thói quen độc hại để xả những ức chế đời thường.

Theo đó, càng bị công chúng và báo chí lên án, cái tôi của nữ ca sĩ càng trỗi dậy mạnh mẽ, thách thức dư luận như một cách chứng minh quyền lực ảo của mình.

Hiện tại, để chấn chỉnh hành vi của Lệ Quyên, ông Long cho rằng không có khả năng nữ ca sĩ tự giác thay đổi nhận thức, thay vào đó là sự can thiệp từ bên ngoài như cơ quan quản lý văn hóa.

Lệ Quyên cũng cần có ê-kíp chuyên nghiệp quản lý các tài khoản mạng xã hội cá nhân, từng bước tách nữ ca sĩ khỏi môi trường độc hại mà chính cô đang góp phần khuấy động.

"Cô ấy cần hiểu một chân lý đơn giản nhưng nghiệt ngã rằng cách trả thù anti-fan đẳng cấp nhất không phải là dùng những từ ngữ dơ bẩn hơn để ném lại họ mà là sống một cuộc đời rực rỡ và hạnh phúc để họ phải thèm khát - điều mà tiếc thay cô ấy đang hoàn toàn thất bại khi chọn cách hành xử như hiện tại", ông nói.

Chuyên gia thấy buồn nhiều hơn giận vì sự việc không chỉ là chuyện cá nhân của một ca sĩ. Vì xa hơn, đó là nỗi buồn về phông văn hóa ứng xử đang bị xuống cấp nghiêm trọng của một bộ phận ngôi sao mà khán giả từng tung hô là đẳng cấp.

"Tôi hy vọng các nghệ sĩ trẻ khi nhìn vào 'tấm gương' này sẽ rút ra bài học xương máu cho riêng mình, rằng hào quang của váy áo lụa là hay danh xưng ông hoàng bà chúa có lộng lẫy đến đâu cũng không thể che đậy được lỗ hổng về văn hóa khi đối diện với nghịch cảnh. Bởi đẳng cấp thực sự của một ngôi sao không chỉ nằm ở độ cao của những nốt nhạc họ hát mà ở độ sâu của nhân cách khi họ cúi xuống đối đãi với cuộc đời, kể cả với những người ghét bỏ mình thậm tệ", ông Long nói.

Căn cứ Bộ Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ do Bộ VHTT&DL ban hành, Quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng: Cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, có lợi ích cho xã hội và đất nước; bình luận, nhận xét đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm; trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm đúng đắn, khách quan. Không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng, miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo; không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục. Không lôi kéo, xúi giục, kích động, tạo phe nhóm gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; gây phương hại đến an ninh, trật tự, lợi ích quốc gia, dân tộc. Không đăng tải, chia sẻ và lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, vi phạm bản quyền, thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Về Quy tắc ứng xử đối với công chúng, khán giả: Tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật. Ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả.

Hương Nhu