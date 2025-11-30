Thế nhưng, để chuyến đi thật sự viên mãn, người lữ khách cần một nơi lưu trú đủ gần gũi nhưng cũng đầy tinh tế để níu chân. Và đó chính là lý do, Lâm Viên Hotel & Retreat ra đời như một khoảng lặng an lành, đưa mỗi người vào hành trình nghỉ dưỡng đẳng cấp, đầy cảm xúc.

Lâm Viên Hotel & Retreat - Chốn an trú giữa non thiêng

Một nốt nhạc bình yên trong bản giao hưởng thiên nhiên

Bước qua cánh cổng Lâm Viên Hotel & Retreat, người ta có cảm giác như rời xa thế giới ồn ào. Tiếng lá xào xạc trong gió, mùi hương hoa cỏ thoang thoảng, ánh nắng sớm mai trải dài trên những mái ngói cong cong… Tất cả tạo nên một bản nhạc của sự tĩnh tại. Khách sạn không phô trương xa hoa, mà chọn cách giao hòa cùng núi rừng An Giang, để mỗi bước chân du khách đều nhẹ nhàng và chan chứa cảm giác thân quen.

Nội thất sang trọng và tinh tế

Những căn phòng không chỉ được thiết kế để ngủ nghỉ, mà để “ôm lấy” du khách trong sự bình yên. Cửa sổ mở ra khung trời núi non xanh thẳm, nội thất sang trọng, nhưng không kém phần tinh tế và tiện nghi. Sau một ngày rong ruổi, trở về Lâm Viên, ngả mình xuống chiếc giường trắng tinh, nghe tiếng mưa rả rích ngoài hiên…đó là khoảnh khắc mà ta nhận ra nghỉ dưỡng thật sự là khi tâm hồn được thảnh thơi.

Ẩm thực nơi vị giác thăng hoa

Không chỉ chiều lòng du khách bằng cảnh sắc, Lâm Viên Hotel còn chạm đến trái tim mọi người qua hương vị ẩm thực độc đáo. Bữa cơm ở đây không chỉ để no, mà để nhớ. Ở đó là món bánh xèo rau rừng giòn tan, dĩa gà đốt Ô Thum ngon bất bại hay bữa cơm chay thanh tịnh gắn liền đời sống tín ngưỡng người dân núi Cấm. Mỗi món ăn đủ để khơi gợi các giác quan, khiến người lữ khách thêm gắn bó với mảnh đất này.

Ẩm thực ký ức và trải nghiệm

Điều làm nên “linh hồn” của Lâm Viên Hotel chính là không gian retreat. Sáng sớm, dưới làn sương mỏng, bạn có thể ngồi thiền, hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự trong trẻo của núi rừng. Buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần, một giờ yoga trong gió mát có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm lạ thường. Retreat ở Lâm Viên không cầu kỳ, mà giản đơn, chân thật như một cánh cửa mở ra cho tâm hồn được lắng lại, tìm về cân bằng sau những bộn bề thường nhật.

Hành trình cảm xúc trọn vẹn

Từ Lâm Viên Hotel & Retreat, du khách dễ dàng bắt đầu chuyến tham quan. Đi cáp treo lên đỉnh núi, chiêm bái tượng Phật Di Lặc khổng lồ hay vãng cảnh. Nhưng điều đặc biệt là sau mỗi bước chân khám phá, khi trở về bạn luôn có một chốn an yên, nhấp một tách trà nóng, ngắm mây trôi ngang triền núi và nhận ra “mình đang thật sự nghỉ ngơi”.

Lâm Viên Hotel & Retreat - khoảng lặng của tâm hồn

Trong thế giới ngày càng hối hả, mỗi người đều cần một điểm đến không chỉ để dừng chân, mà để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Lâm Viên Hotel & Retreat chính là nơi như thế. Ở đó, người ta được ngủ cùng mây gió, ăn cùng hương vị non ngàn và lắng nghe nhịp thở của nội tâm. Một chuyến đi có thể chỉ vài ngày, nhưng dư âm về sự an trú mà nơi này mang đến sẽ ở lại thật lâu trong ký ức.

Lâm Viên Hotel & Retreat Địa chỉ: Ấp An Hoà, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang

Hotline: 02963.954.432 hoặc 086.676.1155

Gmail: Kinhdoanh.lamviennuicam@gmail.com

Thảo Vy