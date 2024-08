Núi Cấm tọa lạc tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang với độ cao khoảng 710m so với mực nước biển, còn được gọi là Thiên Cấm Sơn, cách TPHCM hơn 250km. Đây là ngọn núi cao nhất của Thất Sơn, một vùng sơn địa đặc thù, độc đáo không chỉ của tỉnh An Giang, mà của cả Đồng bằng sông Cửu Long.

Núi Cấm có hệ thống các di tích lịch sử, tôn giáo, cùng hệ thống sinh thái rừng đa dạng và phong phú, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, thu hút. Khu du lịch, hành hương Núi Cấm được định hình trong các tuyến du lịch quan trọng của An Giang như: Long Xuyên – Châu Đốc – Núi Sam – Núi Cấm – Tức Dụp – Ba Thê – Núi Sập…

Tháng 6 - 9 hàng năm là thời điểm du khách tìm về Núi Cấm rất đông để tham quan di tích, trải nghiệm săn mây, tắm suối Thanh Long. Vài năm trở lại đây, nhiều người chọn hình thức trekking để khám phá Núi Cấm. Đây được xem là cách lý tưởng để ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ, tận hưởng không khí trong lành của điểm đến này.

Theo anh Dương Việt Anh, hướng dẫn viên tại Núi Cấm, thường du khách chọn tour săn mây - tắm suối trong 2 ngày 1 đêm. Tour bao gồm tham quan các điểm như tượng Phật Di Lặc, chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, trải nghiệm săn mây, tắm suối Thanh Long và nghỉ đêm ở homestay, thưởng thức đặc sản địa phương.

Chùa Vạn Linh và tượng Phật Di Lặc trên Núi Cấm thu hút rất nhiều du khách tới chiêm bái, tham quan. Ảnh: Dương Việt Anh

Điểm nhấn trong tour Núi Cấm mùa hè chính là suối Thanh Long.

Với độ cao hơn 250m và chiều dài 4,25km, suối Thanh Long được ghi nhận là dòng suối dài nhất tỉnh An Giang. Mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau), con suối có khi cạn trơ đáy nhưng khi mùa mưa tới, dòng nước xanh mát ào ào đổ về từ những khe đá, vách đá, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ, hấp dẫn du khách.

Vẻ đẹp của suối Thanh Long trong mùa mưa. Ảnh: Dương Việt Anh

Du khách có nhiều cách để chinh phục suối Thanh Long. Người cao tuổi, trẻ em có thể thuê xe ôm địa phương. Với du khách trẻ, họ có thể chạy xe gắn máy để cảm nhận những khúc cua và dốc hẹp trên đường xuống suối hoặc tham gia trekking.

Theo báo An Giang, trên Núi Cấm có những con suối nổi tiếng, như: Thanh Long, Ô Tứk Sa, Thủy Liêm... Suối Thanh Long bắt nguồn từ các khe suối và hồ Thanh Long, sức chứa khoảng 255.000m3. Suối Thủy Liêm thì bắt nguồn từ hồ Thủy Liêm nằm trên đỉnh núi, với sức chứa gần 300.000m3.

"Đến suối Thanh Long, du khách sẽ nhận thấy sự yên bình, được gần gũi thiên nhiên, thoải mái vui đùa giải nhiệt bên bạn bè, người thân. Các buổi sáng ngày trong tuần, khách không quá đông nên đây cũng là địa điểm để săn ảnh lý tưởng cho người mê nhiếp ảnh", anh Việt Anh chia sẻ.

Tháng 7 - 8, suối Thanh Long là điểm giải nhiệt được du khách ưa thích. Ảnh: Dương Việt Anh

Trong tour Núi Cấm mùa này, du khách cũng không thể bỏ qua trải nghiệm săn mây vào sáng sớm. Thậm chí, ở nhiều thời điểm trong ngày, cứ sau mỗi lần mưa thì mây lại ùa đến, phủ khắp núi rừng, tạo nên khung cảnh kỳ ảo, nên thơ.

Biển mây ấn tượng xuất hiện mỗi sáng sớm. Ảnh: Dương Việt Anh

Theo quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh An Giang, Núi Cấm được định hướng thành khu du lịch hành hương, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn và thú vị.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang cho biết, hoạt động trekking Núi Cấm được đơn vị duy trì 2 năm gần đây, thu hút đông đảo du khách và vận động viên ở nhiều nơi.