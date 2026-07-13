Trong nhịp sống hiện đại, sống khỏe không còn là mối quan tâm đơn thuần mà đã trở thành một phong cách sống. Người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn những sản phẩm chất lượng cao để chăm sóc sức khỏe và nước yến sào cao cấp là một trong những giải pháp được ưu tiên.

Thấu hiểu nhu cầu đó, Nunest cho ra mắt bộ sản phẩm nước yến Nunest phiên bản 2026 gồm: nước yến sào cao cấp Nunest, nước yến sào cao cấp Nunest Linh Chi và nước yến sào cao cấp Nunest Cerna.

Bộ sản phẩm hứa hẹn là “người bạn đồng hành” lý tưởng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của từng thành viên trong gia đình.

Thực phẩm bổ sung nước yến sào cao cấp Nunest

Nước yến sào cao cấp Nunest mang đến nguồn dưỡng chất tinh túy với tổ yến nguyên chất được khai thác từ vùng biển Khánh Hòa - nơi có dòng yến chất lượng và danh tiếng của Việt Nam.

Nước yến sào cao cấp Nunest giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe cả gia đình.

Tổ yến nguyên chất sở hữu nguồn dinh dưỡng dồi dào từ các nguyên tố vi lượng và axit amin… giúp bồi bổ cơ thể và thúc đẩy quá trình phục hồi sức khỏe tự nhiên. Đây là lựa chọn dinh dưỡng cho người cao tuổi, người cần phục hồi sức khoẻ. Đặc biệt, hàm lượng Acid Sialic có trong tổ yến nguyên chất được xem là “dinh dưỡng vàng” cho sức khỏe làn da.

Nước yến sào cao cấp Nunest còn có thiết kế bao bì tinh tế, sang trọng, là món quà sức khỏe thanh lịch thay lời tâm giao gửi tới những người thân yêu.

Thực phẩm bổ sung nước yến sào cao cấp Nunest Linh Chi

Nước yến sào cao cấp Nunest Linh Chi là sự kết hợp tinh tế giữa tổ yến và nấm linh chi, mang đến giải pháp dinh dưỡng cao cấp.

Nước yến sào cao cấp Nunest Linh Chi hỗ trợ bồi bổ sức khỏe dành cho người lớn tuổi.

Nunest Linh Chi bổ sung 22% yến sào chưng sẵn mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng cho cơ thể, sản phẩm còn có thành phần linh chi - được biết đến là thảo dược có nhiều công dụng trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch, huyết áp.

Gói trọn tâm ý trong thiết kế hộp quà sang trọng, nước yến sào cao cấp Nunest Linh Chi là lời chúc sức khỏe an khang, là món quà sức khỏe trân quý dành tặng cha mẹ và những người thân yêu.

Thực phẩm bổ sung nước yến sào cao cấp Nunest Cerna

Nước yến sào cao cấp Nunest Cerna phù hợp cho người đái tháo đường

Việc tìm kiếm một giải pháp để bồi bổ cơ thể nhưng vẫn kiểm soát tốt được vóc dáng, chỉ số đường huyết... là một trong những xu hướng được ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình hiện đại.

Nunest Cerna với công thức yến sào chưng sẵn không đường, sử dụng hệ đường ăn kiêng Isomalt, Maltitol, mở ra giải pháp bồi bổ sức khỏe phù hợp cho người đái tháo đường hoặc người đang trong chế độ ăn kiêng.

Đặc biệt, nước yến Nunest Cerna còn bổ sung đông trùng hạ thảo - dược liệu quý cho hệ miễn dịch, chức năng thận; cùng Collagen type II hỗ trợ tốt cho xương khớp.

Nunest Cerna được thiết kế tiện lợi với chai 185ml, gói gọn những giá trị dinh dưỡng chất lượng, là lựa chọn chăm sóc sức khỏe thông minh, thể hiện sự quan tâm chu đáo dành tặng người thân yêu.

Nhà máy hiện đại đạt chuẩn chất lượng

Nước yến sào cao cấp Nunest là sản phẩm của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Y học Quốc tế - GMN. Các sản phẩm Nunest được sản xuất với hệ thống công nghệ hiện đại, nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 22000:2018, GMP, HACCP.

Không chỉ phát triển các công thức đón đầu xu hướng dinh dưỡng, tại nhà máy GMN, nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, quá trình sản xuất được đánh giá và kiểm soát trong từng công đoạn, nhằm đảm bảo chất lượng trong từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Với sự ra mắt của bộ sản phẩm nước yến sào cao cấp mới, Nunest kỳ vọng tiếp tục khẳng định dấu ấn thương hiệu, sản phẩm trở thành món quà được nhiều gia đình Việt tin chọn trong hành trình chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Khách hàng tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại:

Website: https://yennunest.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Nunest.YenSaoDinhDuong

Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800 6011

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Y học Quốc tế - GMN

VPGD: Số 7, Khu A-TT2 Him Lam, Phường Hà Đông, Hà Nội

Sản xuất và tự công bố sản phẩm: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Y học Quốc tế - GMN

Địa chỉ: Lô VIII.1, Khu công nghiệp Thuận Thành 3 - Modul 1, Phường Trí Quả, Bắc Ninh

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Y học Quốc tế)