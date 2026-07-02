Hiện có khoảng 589 triệu người trưởng thành trên thế giới đang sống chung với bệnh tiểu đường. Không ít người lo ngại lượng đường trong trái cây sẽ khiến đường huyết tăng cao nên hạn chế, thậm chí loại bỏ thực phẩm này khỏi chế độ ăn.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh trái cây không phải là thực phẩm cấm kỵ đối với người mắc bệnh tiểu đường bởi độ ngọt cao không đồng nghĩa với chỉ số đường huyết (GI) cao.

Người bệnh tiểu đường nên ăn trái cây nguyên quả. Ảnh: Ban Mai

Theo China Times, một khảo sát cho biết, có tới 75% số người được hỏi không dám ăn trái cây vì lo ngại làm đường huyết tăng nhanh. Quan niệm sai lầm này khiến làm tăng nguy cơ thiếu chất xơ, vitamin C cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu khác vốn rất quan trọng với sức khỏe.

Khảo sát cũng ghi nhận nỗi lo của người bệnh chủ yếu tập trung vào các loại quả có vị ngọt. Khoảng 33% số người tham gia cho rằng kiwi hoặc đu đủ có vị ngọt dễ khiến đường huyết tăng nhanh sau khi ăn. Tuy nhiên, đây đều là những loại trái cây có chỉ số GI ở mức thấp đến trung bình. Điều này cho thấy vị ngọt của trái cây không phản ánh khả năng làm tăng đường huyết.

Chuyên gia dinh dưỡng Hà Minh Hoa (Trung Quốc) khuyên người mắc bệnh tiểu đường vẫn nên ăn trái cây mỗi ngày bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ và góp phần kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Trong mùa hè, người bệnh có thể ưu tiên các loại trái cây có chỉ số GI thấp (dưới 55) như kiwi, đào, chanh dây, cherry và lê. Ngoài ra, cà chua bi, cam, táo và ổi cũng là những lựa chọn tốt. Riêng chuối là trường hợp cần lưu ý, bởi khi còn xanh, chuối có chỉ số GI thấp nhưng khi chín vàng và xuất hiện các đốm đen thì chỉ số GI sẽ tăng cao hơn.

Bên cạnh việc lựa chọn loại trái cây phù hợp, chuyên gia cũng khuyến cáo người bệnh nên ăn nguyên quả để giữ trọn giá trị dinh dưỡng. Khi xay thành nước ép, lượng chất xơ trong trái cây giảm đi đáng kể. Loại đồ uống này có tác động đến đường huyết tương tự các loại nước có đường.

Hướng dẫn dinh dưỡng năm 2026 của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ cũng nhấn mạnh người mắc bệnh tiểu đường nên ưu tiên trái cây tươi nguyên quả thay vì nước ép nhằm tận dụng tối đa lượng chất xơ và hạn chế ảnh hưởng bất lợi đến đường huyết.