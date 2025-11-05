Khởi đầu cho chuỗi dự án nghệ thuật Hà Nội Hà Nội, nhạc sĩ - nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền sẽ mang đến đêm diễn Hà Nội Hà Nội - The Winter vào ngày 12/12 tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền biểu diễn tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu dự án.

Nghệ sĩ chia sẻ: "Hà Nội Hà Nội không chỉ là âm nhạc, mà là một hành trình nghệ thuật kể chuyện về thành phố bằng cảm xúc, nơi những âm thanh cổ truyền hòa cùng tinh thần đương đại để Hà Nội hiện lên vừa xưa cũ, vừa mới mẻ, vừa sâu lắng''.

Trong Hà Nội Hà Nội - The Winter, Trịnh Minh Hiền không tái hiện nguyên bản âm nhạc dân tộc mà dùng nó như nguồn cảm hứng để đối thoại cùng hiện tại. Âm nhạc của cô đan xen violin, cello, piano cùng đàn bầu, đàn nhị, đàn đáy, trống dân tộc, tạo nên bức tranh âm thanh nơi truyền thống gặp gỡ thế giới. Mỗi tiết mục là một lát cắt cảm xúc, từ ký ức kinh kỳ đến hơi thở của Hà Nội hôm nay.

Chương trình gồm 3 phần: Hồng hồng tuyết tuyết - mở đầu bằng một lời chào trang trọng gửi đến di sản nghệ thuật kinh kỳ, nơi những giai điệu dân gian được làm mới bằng hơi thở đương đại. Hà Nội Hà Nội - cũng là tên ca khúc chủ đề, phản chiếu hành trình trưởng thành của người nghệ sĩ giữa lòng thành phố.

Khép lại là Mùa Đông - phần trình tấu khắc họa chân dung Trịnh Minh Hiền - một cô gái Digan tự do, rực rỡ, mang ngọn lửa đam mê lan tỏa qua mỗi nốt nhạc. Cô sẽ trình diễn tác phẩm flamenco Cô gái Digan (Lê Minh Sơn) cùng The Winter trích từ Bốn mùa của Vivaldi, 2 thế giới âm nhạc tưởng như đối lập nhưng hòa chung trong tinh thần tự do và mãnh liệt.

Bên cạnh đạo diễn Đặng Xuân Trường - người từng thổi hồn cho sân khấu Phượng Linh, chương trình còn có sự đồng hành của họa sĩ Lê Thanh Sơn. Trong đêm diễn, ông sẽ mang đến 3 tác phẩm mới, được ví như 3 khoảnh khắc Hà Nội - lãng mạn, gợi cảm và rực rỡ.

Ở vai trò Giám đốc âm nhạc, Trịnh Minh Hiền cho biết sẽ đưa những sáng tác mới vào chương trình như Đông (Liên Nguyễn) và Mưa giăng phố đông (Nguyễn Thanh Tuấn) - 2 bản tình ca mang hơi thở của phố và tình yêu, được phối khí theo phong cách blues jazz, pop và EDM. Cô muốn thế hệ nghệ sĩ trẻ cùng góp tiếng nói, để Hà Nội không chỉ sống trong hoài niệm mà còn trong từng nhịp sống hôm nay.

Trịnh Minh Hiền chia sẻ: "Tôi không muốn bay một mình trong hành trình sáng tạo mà muốn bay cùng những tâm hồn đồng điệu yêu Hà Nội".

Chương trình có sự tham gia của NSƯT đàn bầu Lệ Giang, NSND Thanh Hoài, nghệ sĩ cello Bùi Hà Miên, giọng opera Ngô Hương Diệp, nghệ sĩ xẩm Nguyễn Quang Long, cùng các ca sĩ Hà Linh, Tuấn Nghĩa, Quỳnh Thi…

Trịnh Minh Hiền biểu diễn tác phẩm "Cô gái Digan"