Là một nhạc sĩ, nghệ sĩ vĩ cầm đa phong cách và nhiều trăn trở, qua hàng nghìn buổi diễn chuyên nghiệp trải dài 20 năm, Trịnh Minh Hiền đã lặng lẽ thêu những sợi chỉ hồng trên chiếc khăn "Piêu" của miền âm nhạc riêng.

Xuất thân từ cái nôi cổ điển nhưng không bó hẹp bản thân trong đó, Trịnh Minh Hiền sẵn sàng thử sức với nhiều phong cách âm nhạc đa dạng và không ngại kết hợp các chất liệu khác biệt để làm mới và khẳng định bản thân.

Ngày 3/12 tới đây, đêm diễn Phượng Linh của Trịnh Minh Hiền sẽ diễn ra tại Nhà hát Tuổi trẻ. Đây là đêm nhạc độc đáo được Đại sứ quán Italy và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lựa chọn là sự kiện khép lại năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Italy - Việt Nam (1973 - 2023).

Trước Phượng Linh, Trịnh Minh Hiền là nữ nghệ sĩ violin Việt Nam đầu tiên và duy nhất được trình diễn solo trong đêm hòa nhạc Valentine From Italy with Love do Đại sứ quán Italy tổ chức vào tháng 2/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ngay sau đó, với album Phượng Linh, Trịnh Minh Hiền đã đưa tiếng đàn vĩ cầm của mình bay một vòng quanh nước Ý, tại 3 festival âm nhạc lớn.

Phượng Linh là đêm nhạc độc quyền với sự kết hợp của Trịnh Minh Hiền và nhạc sĩ, nghệ sĩ dương cầm người Italy Maurizio Mastrini, cùng khách mời Thanh Lam. Đây là một cuộc gặp gỡ của các nghệ sĩ phương Đông và phương Tây.

Trong sự kiện đặc biệt này, lần đầu tiên một nghi thức kỷ niệm có sự vang lên của 2 bản Quốc thiều, được độc tấu bởi nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền (Quốc thiều Ý) và nghệ sĩ Maurizio Mastrini (Quốc thiều Việt Nam). Quốc thiều là bản Quốc ca không lời thường được sử dụng để mở đầu các buổi nghi lễ cấp nhà nước. Với ý nghĩa đó, Phượng Linh là buổi trình diễn âm nhạc đương đại đầu tiên được lựa chọn trở thành sự kiện cho một lễ kỷ niệm giữa 2 quốc gia châu Âu và châu Á, với phần trình diễn độc tấu Quốc thiều hai nước.

Trịnh Minh Hiền chia sẻ: "Căn cước âm nhạc của tôi chính là khát vọng dân tộc, trên hết là tinh thần Việt. Vì thế, không dừng lại ở một show diễn, Phượng Linh còn là đêm truyền thừa và tái sinh của những khát vọng dân tộc ấy trong âm nhạc".

Phượng Linh bao gồm 3 phần với 17 tiết mục, phần lớn do chính Trịnh Minh Hiền biên tập, chuyển soạn, sáng tác và trình diễn. Tất cả được sắp xếp như một câu chuyện kể về loài chim Phượng mang trong mình biểu tượng văn hóa Á Đông cất cánh bay lên trong hành trình từ Đông sang Tây, bắt đầu từ đỉnh núi nhỏ của Tây Bắc, đến những ngọn núi Tây nguyên trong Ơi M'drak; từ vùng văn hóa Chăm nghìn năm quên lãng đến đỉnh núi tuyết ở Tây Tạng.

Phượng Linh bay qua không gian trào lộng những cánh cò trong Con cò, gặp điển tích cổ của Đá trông chồng, để từ đó bay ra biển lớn.

Bên cạnh đó, Mastrini sẽ mang đến thế giới lãng mạn của thi ca Châu Âu, đương đại trong tinh thần tự do mãnh liệt với: O sole mio, Romance in Hanoi...

Đặc biệt trong đêm diễn này, các nghệ sĩ mang thanh âm tuyệt đẹp đến khán giả thông qua chiếc dương cầm Yamaha CFX trị giá đến 7,5 tỷ. Đây được xem là chiếc dương cầm chuẩn mực trong dòng đàn hoà nhạc, nổi bật với thanh âm mạnh mẽ, dải âm sắc rộng, rõ nét, sắc sảo nhưng vẫn rất trong trẻo. Thông thường, khán giả chỉ có thể bắt gặp cây đàn này tại các buổi hòa nhạc cổ điển hay các hội trường hòa nhạc quy mô cực khủng.

