Những ngày gần đây, nước trên kênh Kim Đôi chảy qua địa bàn phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ chuyển màu đen đục, nổi nhiều bọt trắng và bốc mùi hôi nồng nặc, khiến người dân sống dọc hai bên bờ kênh hết sức lo lắng.

Theo ghi nhận thực tế, nhiều đoạn trên tuyến kênh xuất hiện tình trạng nước đen đặc, nổi váng và bọt trắng kéo dài hàng chục mét. Vào thời điểm nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, bọt trắng theo gió bay vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Nước kênh Kim Đôi chuyển màu đen đục, nổi nhiều bọt trắng kéo dài qua khu dân cư phường Vũ Ninh.

Người dân sống trong lo lắng

Người dân địa phương cho biết tình trạng ô nhiễm không chỉ mới xuất hiện mà đã tái diễn trong thời gian dài. Tuy nhiên đến nay, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Ông Nguyễn Tiến Xuân, Tổ trưởng tổ dân phố Ngọc Đôi, phường Vũ Ninh cho biết khu vực bị ảnh hưởng trải dài qua nhiều tổ dân phố với hàng nghìn nhân khẩu. Riêng dọc hai bên tuyến kênh thuộc tổ dân phố Ngọc Đôi đã có khoảng 150 hộ dân với gần 1.000 người chịu ảnh hưởng trực tiếp.

“Những ngày nắng to hoặc có gió, mùi hôi thối bốc lên rất nặng, bọt trắng bay cả vào nhà dân. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xác định rõ nguồn ô nhiễm để xử lý triệt để, tránh ảnh hưởng lâu dài đến môi trường và sức khỏe người dân”, ông Xuân nói.

Nhiều đoạn trên kênh Kim Đôi xuất hiện nước đen đặc, bốc mùi hôi nồng nặc trong những ngày nắng nóng.

Theo ông Xuân, cách đây vài chục năm, dòng kênh Kim Đôi còn trong sạch, người dân có thể sử dụng nước để tắm giặt, sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, khoảng 20 năm trở lại đây, nguồn nước bắt đầu bị ô nhiễm và trở nên đáng ngại trong thời gian gần đây.

“Người dân bơm nước từ kênh lên ruộng thì có hiện tượng lúa chết, cây trồng bị ảnh hưởng. Nếu tiếp xúc trực tiếp với nước dễ bị dị ứng, mẩn ngứa”, ông Xuân phản ánh.

Cùng chung lo lắng, ông Nguyễn Văn Tuân, ở tổ dân phố Kim Chân cho biết trước đây người dân quanh khu vực vẫn sử dụng nước kênh cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

“Trước đây, nước kênh rất sạch, trẻ con còn xuống bơi. Bây giờ những ngày nắng nóng thì mùi hôi rất kinh khủng. Người dân mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân”, ông Tuân chia sẻ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Diện, ở tổ dân phố Ngọc Đôi bày tỏ lo ngại khi khu vực ô nhiễm nằm gần trường học và khu dân cư đông đúc.

“Chúng tôi mong cơ quan chức năng xác định rõ nguồn ô nhiễm ở đâu để xử lý. Kênh này còn chảy ra sông Cầu, nơi có nhà máy nước sạch lấy nước cấp cho người dân nên ai cũng lo lắng”, bà Diện nói.

Chính quyền địa phương vào cuộc

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Chu Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh cho biết địa phương đã có văn bản báo cáo cấp trên và đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp rà soát nguồn xả thải vào kênh Kim Đôi.

Người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm kênh Kim Đôi đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm

Theo ông Hải, tình trạng nước đen, nổi bọt đã xuất hiện trở lại từ đầu năm 2026 và có dấu hiệu nghiêm trọng hơn từ cuối tháng 3 đến nay. UBND phường đã đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra toàn tuyến, lấy mẫu đánh giá mức độ ô nhiễm.

“Quan điểm của địa phương là phải làm rõ nguyên nhân và nguồn xả thải. Phường cũng đã có văn bản gửi các địa phương liên quan để phối hợp rà soát, xử lý nếu phát hiện vi phạm”, ông Hải cho biết.

Bọt trắng xuất hiện dày đặc trên mặt kênh Kim Đôi, theo gió bay vào khu dân cư

Lãnh đạo UBND phường Vũ Ninh cũng nhận định nguồn ô nhiễm có thể xuất phát từ khu vực thượng nguồn, nơi tiếp nhận nước thải từ các khu dân cư, cơ sở sản xuất và khu công nghiệp. Tuy nhiên, để xác định chính xác cần có sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Đề nghị rà soát toàn bộ nguồn xả thải

Trong văn bản gửi các phường lân cận và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, UBND phường Vũ Ninh cho biết đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về hiện tượng nước kênh Kim Đôi chuyển màu đen đục, nổi bọt trắng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất.

Qua kiểm tra thực tế, địa phương xác định kênh Kim Đôi là khu vực cuối nguồn, tiếp nhận nước thải từ nhiều khu vực đổ về. Đặc biệt vào mùa khô, dòng chảy lưu thông kém khiến nước bị ứ đọng, phát sinh mùi hôi và xuất hiện nhiều bọt trắng tại các điểm chênh lệch dòng chảy.

Chính quyền địa phương đã đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nguồn xả thải vào kênh Kim Đôi

UBND phường Vũ Ninh đề nghị các phường Phương Liễu, Nam Sơn, Võ Cường, Hạp Lĩnh tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp xả thải trực tiếp xuống kênh nếu có. Đồng thời đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống rà soát toàn bộ nguồn thải, tăng cường nạo vét, khơi thông dòng chảy và phối hợp quản lý tuyến kênh.