Thanh Hóa:

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, UBND xã Thạch Quảng yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội tạm dừng ngay hoạt động giặt là tại nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng để rà soát, cải tạo toàn bộ hệ thống thu gom và các công trình, công đoạn xử lý nước thải, nhằm khắc phục tình trạng nước thải chưa qua xử lý chảy ra môi trường.

Công ty cũng phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường; tiếp tục phối hợp với UBND xã và các hộ dân có nguồn nước bị đổi màu, có mùi lạ (có tính chất tương đồng với nước thải chưa qua xử lý của công ty), bảo đảm cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh cho các hộ bị ảnh hưởng cho đến khi nước giếng khoan trở lại bình thường.

Nếu không chấp hành, công ty sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nước giếng khoan của người dân có màu đỏ tím. Ảnh: Lê Dương

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, nhiều hộ dân thôn Quảng Trung (xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) cho biết nước giếng khoan chuyển sang màu tím bất thường, kèm theo mùi hôi khó chịu, khiến họ không dám sử dụng.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nước giếng khoan tại thôn Quảng Trung bị đổi màu do sự cố trong quá trình xả thải của Công ty TNHH BOB Hà Nội. Công ty đã nhận lỗi sơ suất trong quá trình xử lý nước thải.