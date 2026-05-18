Sau hơn 20 năm gắn bó với âm nhạc, Trung tá - ca sĩ Nhật Huyền giới thiệu dự án âm nhạc Màu của đất nước - Màu của hòa bình. Đồng hành cùng chị là nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, người đảm nhận vai trò sáng tác và sản xuất toàn bộ dự án.

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Nhật Huyền mà còn là lời tri ân của những người chiến sĩ - nghệ sĩ gửi tới Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh để gìn giữ nền hòa bình hôm nay.

Màu của đất nước - Màu của hòa bình được xây dựng như một bản trường ca gồm 8 ca khúc, kết hợp giữa chất liệu văn hóa dân tộc với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ca sĩ Nhật Huyền xúc động cho biết ý tưởng thực hiện dự án âm nhạc Màu của đất nước - Màu của hòa bình được khơi nguồn từ một khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp của chị.

Nữ ca sĩ kể, trong một chương trình nhận Giải thưởng Nhà nước của một người anh, chị thể hiện ca khúc Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh. Dù đây là bài hát đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện thành công nhưng lần đứng trên sân khấu hôm đó mang đến cho chị những cảm xúc rất khác biệt.

"Được hát trong một không gian trang trọng, tôi thấy lòng biết ơn và niềm tự hào dâng trào. Khi ấy, tâm tư của một người nghệ sĩ, đồng thời là một quân nhân như được đánh thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết", Nhật Huyền xúc động.

Chính cảm xúc đó thôi thúc chị cùng ê-kíp bắt tay thực hiện dự án Màu của đất nước - Màu của hòa bình với mong muốn kể lại hành trình hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật trong môi trường quân đội.

Theo Nhật Huyền, dự án không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn là lời tri ân của chị dành cho Tổ quốc, cho hòa bình và cho quãng thời gian hơn 2 thập kỷ được khoác lên mình màu áo lính.

"Trong suốt hơn 20 năm công tác trong quân đội và gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, tôi đã tích lũy nhiều trải nghiệm quý giá. Tôi mong muốn được gửi gắm tất cả tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của người nghệ sĩ - chiến sĩ thông qua dự án này", chị nói.

Dự án hướng tới việc lan tỏa những giá trị truyền thống trong đời sống đương đại, với tinh thần kế thừa và tiếp nối sứ mệnh gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Các ca khúc được thể hiện theo phong cách gần gũi, dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với chất giọng nội lực mang màu sắc semi-classic, Nhật Huyền lựa chọn cách thể hiện tinh tế, sang trọng nhưng vẫn giàu cảm xúc. Dưới bàn tay phối khí của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, các tác phẩm hòa quyện giữa Semi Symphony, Cinematic với Pop, Rock, Acoustic và Ballad, tạo nên một tổng thể vừa giàu tính tư tưởng, vừa đậm chất nghệ thuật.

8 ca khúc là 8 câu chuyện về Tổ quốc và hòa bình. Vinh quang ta chạm tới mở đầu dự án bằng không khí epic cinematic hùng tráng, tái hiện chiều dài lịch sử dân tộc và khơi dậy khát vọng Việt Nam vươn ra thế giới. Và từ đó tôi đã yêu mang cách tiếp cận trẻ trung về chủ đề Đảng, thể hiện niềm tin và lý tưởng của thế hệ hôm nay. Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh là lời ca trong sáng, hồn nhiên của thiếu nhi gửi tới Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Let’s Sing Việt Nam mang sắc màu Pop Rock sôi động, tôn vinh tinh thần đoàn kết và sức sống của một Việt Nam trẻ trung, hướng tới hòa bình. Tin yêu trong em là bản tình ca dành cho những người phụ nữ nơi hậu phương, những người luôn giữ vững niềm tin và tình yêu với người lính. Sao chưa về hả mẹ? là ca khúc giàu cảm xúc, kể câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của gia đình người lính qua góc nhìn của trẻ thơ. Dẫu cho đó là lần cuối tri ân những chiến sĩ công an nhân dân ngày đêm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên.

Màu của đất nước - Màu của hòa bình khép lại dự án như một bản tổng kết tư tưởng xuyên suốt, khẳng định hòa bình được dệt nên từ lịch sử, lòng biết ơn và sự gắn kết của hàng triệu trái tim Việt Nam.

