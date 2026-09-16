Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thành Vinh, từ ngày 13-16/9, trên địa bàn xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Đến trưa 16/9, mưa lớn kết hợp nước sông Bưởi dâng cao đã khiến 301 hộ dân với 1.136 nhân khẩu tại các thôn Yên Thành, Thành Mỹ, Thành Tân, Thành Yên bị ngập.

Chính quyền xã đã tổ chức di dời một số hộ dân tại khu vực ngập sâu; các hộ còn lại chủ động sơ tán tại chỗ. Những gia đình ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất cũng được di chuyển đến nơi an toàn.

Mưa lũ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây ngập úng khoảng 213ha canh tác lúa, mía và hoa màu.

Hàng trăm hộ dân ở xã Thành Vinh bị ngập sâu trong nước.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu vực dọc tỉnh lộ 523 và quốc lộ 217B, đoạn qua xã Kim Tân đến Thạch Bình, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Nhiều căn nhà ở vùng thấp trũng bị nước lũ bao quanh.

Với những gia đình ở nhà nhiều tầng, người dân chủ động đưa người, tài sản và vật nuôi lên tầng cao để tránh lũ. Một số hộ ở nhà cấp 4 phải di chuyển đến nơi an toàn khi nước tiếp tục dâng cao.

Tại xã Kim Tân, nước sông Bưởi dâng cao khiến nhiều hộ dân ở thôn 3 và thôn 4 Thành Trực bị ngập sâu. Lực lượng chức năng đã di dời một số hộ dân sống trong nhà cấp 4 đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ tại những điểm ngập sâu; chăng dây, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại tại các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, các địa phương phải sẵn sàng phương án di dời người dân khi cần thiết.

Nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng.

Các hộ dân phải di chuyển lên tầng cao.

Do nước ngập sâu, nhiều gia đình sơ tán đến nơi an toàn.

Hàng trăm hộ dân tại xã Kim Tân cũng bị ngập do nước sông Bưởi dâng cao.

Nhiều hộ dân dọc tuyến quốc lộ 217B cũng bị ngập.