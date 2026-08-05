Sáng 5/8, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La phát tin lũ khẩn cấp trên sông Nậm Pàn, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Theo cơ quan khí tượng, trong 6 giờ, từ 1-7h cùng ngày, mực nước trên sông Nậm Pàn lên nhanh.

Nước sông Nậm Pàn đang lên nhanh, dự báo vượt mức báo động 3. Ảnh: XĐ

Lúc 7h, mực nước tại trạm thủy văn Hát Lót đạt 514,05m, cao hơn báo động 3 là 0,55m và thấp hơn mức lũ lịch sử tháng 8/2018 khoảng 3,23m.

Dự báo từ 13-19h, mực nước tại trạm Hát Lót có thể lên mức 514,5m, vượt báo động 3 khoảng 1m và tiếp tục duy trì ở mức cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các vùng trũng thấp trên lưu vực sông Nậm Pàn thuộc 5 xã Chiềng Lương, Mai Sơn, Chiềng Mai, Chiềng Mung và Mường Bú có nguy cơ ngập lụt.

Mực nước sông, suối dâng cao cũng có thể gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại sườn đồi dốc, taluy đường giao thông; đồng thời làm hư hỏng cầu, cống và các tuyến đường ven sông, suối.

Các địa phương có cầu treo, ngầm tràn được đề nghị cảnh báo người dân thận trọng, hạn chế di chuyển qua những vị trí này khi xảy ra mưa lớn, lũ dâng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 2. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại khu vực có nguy cơ thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

