Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần khiến mưa ở Bắc Bộ gia tăng cả về diện và lượng, đồng thời mở rộng xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Huế.

Cụ thể, từ chiều 4/8 đến hết ngày 5/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ.

Thời tiết miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh: Đình Hiếu

Từ đêm 5/8 đến đêm 6/8, mưa lớn tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 170mm.

Tổng lượng mưa trong cả đợt từ chiều 4/8 đến đêm 6/8 ở những khu vực trên phổ biến 100-200mm, nhiều nơi có thể vượt 300mm.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, những địa phương có nguy cơ cao xảy ra mưa to gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An.

Thời tiết Hà Nội ngày 4/8, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm thành phố là 31-33 độ; khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Tây 30-32 độ.

Ngoài ra, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi chiều và tối có mưa rào và giông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, do gió mùa tây nam đang suy yếu nên ban ngày trời nắng mạnh, chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 4/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có rào và giông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có rào và giông rải rác; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.