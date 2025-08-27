Thanh Hóa:

Sau nhiều giờ bão số 5 quần thảo trên đất liền, tỉnh Thanh Hóa đang phải gồng mình chống chọi với mưa lớn, lũ dữ. Trên khắp các huyện miền núi, đồng bằng và ven biển, nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập sâu, đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng xuyên đêm đưa người dân ở thôn Gia Dụ, xã Cẩm Thủy đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Những cụ già di chuyển khó khăn được chiến sĩ công an cõng ra ngoài Ảnh: CTV

Các chiến sĩ di chuyển lúa của một hộ dân lên cao. Ảnh: CTV

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước ở các sông lớn như sông Mã, sông Chu, sông Yên… dâng cao vượt báo động 3, uy hiếp hàng loạt vùng dân cư ven sông. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị ngập nặng, chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và tiếp tế nhu yếu phẩm.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, phối hợp cùng y tế và thanh niên tình nguyện trắng đêm di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại các điểm xung yếu, lực lượng chức năng phải dùng ca nô chuyên dụng, thậm chí dùng dây thừng, bè tạm để đưa từng hộ dân, người già và trẻ nhỏ thoát khỏi vùng ngập lụt. Song song với đó, việc bảo vệ tài sản, vật nuôi, hoa màu cũng được triển khai khẩn trương nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Tại xã vùng cao Thiết Ống, nước đã ngập khắp nơi. Ảnh: CTV

Tại khu vực vùng biển thuộc xã Ba Đình, nước đã ngập ngang nửa nhà. Ảnh: CTV

Dùng thuyền vào bên trong khu dân cư đưa đồ đạc ra ngoài. Ảnh: CTV

Do ảnh hưởng của bão số 5, một số khu vực thấp trũng ở Thanh Hoá bị ngập sâu, trong đó đoạn Quốc lộ 1A đi qua xã Hoạt Giang bị ngập nặng, các phương tiện xe ô to con, xe gầm thấp, xe máy không thể lưu thông.

Theo ghi nhận của VietNamNet, nước dâng nhanh, có thời điểm ngập sâu gần hơn nửa mét, làm nhiều phương tiện bị chết máy. Trước tình hình nguy hiểm, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã được huy động trực chiến suốt đêm, dựng rào chắn, căng dây và cấm các phương phương tiện lưu thông qua đoạn ngập để đảm bảo an toàn.

Một cán bộ CSGT cho biết: “Nước chảy xiết, nhiều xe máy và ô tô nhỏ nếu cố tình đi qua rất dễ bị chết máy. Chúng tôi phải túc trực 24/24h, hướng dẫn người dân đi theo đường tránh để đảm bảo tính mạng và hạn chế ùn tắc".

Ngoài đoạn Quốc lộ 1A tại xã Hoạt Giang, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã ở các địa phương như Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn… ngập cục bộ. Chính quyền các địa phương đã khẩn trương di dời người dân ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn, đồng thời cử lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện mực nước các sông vẫn đang tiếp tục dâng do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn. Các hồ đập thủy lợi trên địa bàn được yêu cầu vận hành điều tiết theo đúng quy trình, sẵn sàng phương án xả lũ khi cần thiết.