Trưa ngày 25/8, bão số 5 cách đất liền Nghệ An khoảng 120km, mưa nặng hạt dần, bầu trời ven biển xã Diễn Châu xám xịt. Nhưng khuôn mặt những đứa trẻ đón bão cùng người thân tại điểm tránh trú bão ở Trường Tiểu học Diễn Bích lại rất trong veo, hồn nhiên…

Các phòng tránh trú bão được bố trí tại Trường Tiểu học Diễn Bích đã “chật cứng”. Họ là người dân các xóm ven biển Hải Bắc, Chiến Thắng và Bắc Chiến Thắng đến tá túc từ chập tối 24 và sáng 25/8.

Chị Hoàng Thị Xoan cùng cháu bé mới lọt lòng được chăm sóc chu đáo nơi tránh trú. Ảnh: Thanh Hải

Trong số những đứa trẻ theo cha mẹ, người thân chạy bão, có cả em bé mới lọt lòng. Đó là trường hợp mẹ con chị Hoàng Thị Xoan, ở xóm Nam Chiến Thắng.

Với chị Xoan, đây là cuộc chạy bão đầy kỷ niệm và cũng là khoảnh khắc khó quên cùng đứa con mới chào đời. Tối qua, cả hai mẹ con, tay bồng, tay xách, theo chân các chiến sĩ công an, dân quân xã từ nhà đến nơi tránh trú bão.

Những ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo nơi sơ tán. Ảnh: Thanh Hải

Chị Xoan trải lòng: "Chồng tôi đi làm ăn xa. Đứa lớn tôi gửi về nhà ngoại còn mẹ con tôi đến đây tránh bão. Cảm giác rất an toàn, được lo ăn, uống, nghỉ ngơi đầy đủ, còn có đội ngũ y tế động viên, quan tâm mẹ con tôi. Tôi thấy rất ấm lòng".

Tại các điểm tránh trú bão thuộc xã Diễn Châu chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em. Còn nam giới được huy động để hỗ trợ các lực lượng ứng cứu, phòng chống bão.

Ngôi trường thân thuộc mỗi ngày nay trở thành nơi tránh trú bão cho những đứa trẻ miệt biển xã Diễn Châu

Trong căn phòng ấm áp, những đứa trẻ ngồi chơi vắt vẻo, phía sau là mẹ, bà làm chỗ dựa tin cậy. Chúng hồn nhiên vui đùa, cười và tạo dáng, mặc cho ngoài kia bão tố đang dần ập vào bờ.

An yên trong vòng tay bà nơi sơ tán tránh bão. Ảnh: Thanh Hải

Theo chia sẻ của lãnh đạo xã Diễn Châu, hiện có khoảng hơn 50 cháu ở các độ tuổi theo cha mẹ đến tránh bão. Công tác đảm bảo nơi ăn, ở, an toàn cho các trẻ được chính quyền xã thực hiện chu đáo, đầy đủ.