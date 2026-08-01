Từng làm nhiều công việc lao động tự do, anh Nguyễn Đức Thuần (SN 1990, trú tại phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) đã chọn cho mình mô hình khởi nghiệp độc đáo là nuôi cà cuống, loài vật có đặc điểm “sống dưới nước, đẻ trên bờ”. Mô hình này mang lại cho anh nguồn thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng/năm.

Chia sẻ về duyên nợ với nghề, anh Thuần cho biết năm 2021, tình cờ thấy mô hình nuôi cà cuống tại nhà một người bạn, anh thấy hứng thú nên đã học hỏi kinh nghiệm và mua 10 cặp giống về nuôi thử.

“Ban đầu do chưa có kinh nghiệm và chưa hiểu tập tính của cà cuống, 10 cặp giống tôi mua cứ chết dần, chỉ còn 1-2 cặp. Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục mua thêm giống lần hai về nuôi trong thùng xốp và bể quây bạt, đồng thời tự mày mò học hỏi kinh nghiệm nuôi trên mạng cũng như từ bạn bè”, anh Thuần chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Thuần bén duyên với mô hình nuôi cà cuống khi đến chơi nhà một người bạn.

Sau nhiều lần thất bại, đến nay anh Thuần đã xây dựng hơn 10 bể xi măng để nuôi cà cuống bố mẹ, con giống và thương phẩm.

Khi bắt tay vào làm, anh Thuần nhận thấy do môi trường sống có nhiều thay đổi, cà cuống hoang dã trong tự nhiên ngày càng hiếm hoi. Trong khi đó, giá trị dinh dưỡng và nhu cầu tiêu thụ trên thị trường lại rất lớn. Theo anh, mô hình này có chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn, phù hợp với những người muốn khởi nghiệp bằng nguồn vốn nhỏ.

Theo anh Thuần, vòng đời của cà cuống từ lúc đẻ trứng, ấp nở, phát triển đến khi trưởng thành và xuất bán mất khoảng 2,5 tháng (thời điểm cà cuống đã tích tụ đủ tinh dầu).

Cà cuống được nuôi trong môi trường nước sạch, chế độ ăn phù hợp.

"Công đoạn khó nhất là ấp trứng và nuôi ấu trùng. Trứng cà cuống có màu trắng ngà, hình dáng gần giống trứng ốc bươu vàng và được cà cuống đực ấp. Sau 5-7 ngày trứng nở thành ấu trùng; khoảng 45 ngày sau, qua 5 lần lột xác, cà cuống đạt giai đoạn trưởng thành. Số lượng trứng tuy nhiều nhưng nếu ấp không đúng kỹ thuật thì trứng sẽ bị hỏng”, anh nói.

Cũng theo anh Thuần, người nuôi cần chú trọng giữ nguồn nước sạch và cung cấp chế độ ăn phù hợp gồm các loại cá con, nòng nọc, tép nhỏ. Ngoài ra, cần lưu ý mật độ nuôi trong bể để tránh tình trạng cà cuống ăn thịt lẫn nhau khi đói hoặc chậm phát triển do không gian chật hẹp.

Từ khi đẻ trứng đến khi đạt kích cỡ thương phẩm mất khoảng 2,5 tháng.

Cà cuống đẻ trứng trên những thân cây sậy.

Đến nay, anh Thuần đã xây dựng hơn một chục bể xi măng, mỗi bể thả từ 50-80 con. Ngoài đàn bố mẹ, các bể còn được luân phiên nuôi con giống và cà cuống thương phẩm. Các bể được phân chia rõ ràng thành bể con giống, bể thương phẩm và bể lấy trứng, bởi cà cuống cái có tập tính phá hủy trứng của con khác.

Cà cuống là loài sinh sản nhanh, đẻ nhiều và sinh sản quanh năm, cao điểm nhất là từ tháng 5 đến tháng 10 dương lịch. Hiện anh Thuần sở hữu hơn 200 cặp cà cuống bố mẹ. Mỗi tháng, anh cung cấp ra thị trường các loại cà cuống giống, cà cuống thương phẩm (giá khoảng 45.000 đồng/con), cà cuống nướng, tinh dầu và nước mắm cà cuống. Nguồn thu này mang về cho anh lợi nhuận hơn 20 triệu đồng/tháng.

Cà cuống thương phẩm được anh Thuần đóng hàng cẩn thận gửi cho khách khắp các vùng miền.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Thuần còn cung cấp con giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho nhiều người dân tại địa phương và trên cả nước. Dù vậy, nguồn cung vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng "cháy hàng".

Cà cuống (hay đà cuống) là loài côn trùng sống dưới nước có kích thước lớn, từ lâu được sử dụng trong ẩm thực nhờ tinh dầu có mùi thơm đặc trưng.