Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Tường Vi (37 tuổi, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2013, Nguyễn Thị Tường Vi đứng ra làm chủ hụi để hưởng hoa hồng; đồng thời tham gia kinh doanh bất động sản và cho vay đáo hạn ngân hàng.

Thời gian đầu, các hoạt động diễn ra thuận lợi giúp Vi tạo dựng được uy tín. Nhiều cá nhân vì tin tưởng nên đã tham gia góp hụi và cho Vi vay tiền để hưởng lãi suất.

Đến tháng 1/2023, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, Vi nợ khoảng 12 tỷ đồng và mất khả năng chi trả.

Dù vậy, Vi vẫn tiếp tục tạo dựng hình ảnh kinh doanh thành đạt, có nhiều tài sản, hoạt động đáo hạn ngân hàng hiệu quả và duy trì vai trò chủ hụi uy tín nhằm tạo lòng tin để tiếp tục vay mượn tiền.

Đáng chú ý, Vi đã lập ra nhiều dây hụi khống để huy động tiền, sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến 9/2025, Nguyễn Thị Tường Vi lừa đảo hơn 14 tỷ đồng của nhiều người, chủ yếu là người thân, họ hàng, bạn bè.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.