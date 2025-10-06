Sáng nay (6/10), hàng trăm người từ nhiều tỉnh, thành đã kéo đến trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) để nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Mỹ D. (34 tuổi, ngụ địa phương), chủ hụi liên quan đến vụ vỡ hụi gây xôn xao với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Người dân mang theo đầy đủ hồ sơ, sao kê ngân hàng thể hiện số tiền đã chuyển khoản cho bà D. nhằm làm căn cứ trong quá trình tố cáo.

Công an xã Xuân Thới Sơn đã tiếp nhận trình báo và từ khi xảy ra vụ việc đến nay đã có báo cáo gửi Công an TPHCM.

Các hụi viên từ khắp các tỉnh, thành tìm đến trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn để tố cáo chủ hụi Nguyễn Thị Mỹ D. Ảnh: H.C.

Cùng ngày, những hụi viên mất tiền cũng tìm đến trước nhà bà D. tại đường Xuân Thới 14 để gây áp lực đòi tiền. Trước diễn biến trên, công an phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương luôn túc trực để ổn định tình hình.

Những hụi viên cho biết, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, bà D. không bỏ trốn, vẫn ở nhà, sinh hoạt như bình thường.

Một số hụi viên đã tiếp xúc, làm việc với bà D. Bà này mới chỉ ý kiến, có thể giải quyết trả một phần tiền nhỏ cho một số hụi viên, số còn lại thì từ từ tính.

Trước đó, trong khoảng thời gian ngày 26 và 27/9, Công an xã Xuân Thới Sơn đã tiếp nhận trình báo của hơn 50 người, tố cáo bà D. đã chiếm đoạt của họ tổng cộng khoảng 70 tỷ thông qua chơi hụi trên các nền tảng mạng xã hội.

Công an xã Xuân Thới Sơn hiện tiếp nhận các trình báo, phối hợp cùng Công an TPHCM để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Các hụi viên sao kê ngân hàng về số tiền đã chuyển khoản và các tin nhắn trao đổi để làm căn cứ tố cáo chủ hụi. Ảnh: H.C.

Như đã thông tin, trong những năm qua, bà D. nói trên lập nhiều nhóm trên các nền tảng mạng xã hội và mở các dây hụi mời nhiều người tham gia. Hầu hết các hụi viên ở nhiều tỉnh, thành miền Tây, không quen biết nhau và tham gia với số tiền hàng tỷ đồng.

Bà D. có hứa hẹn mức lãi suất 10%. Bà này còn công khai thông tin về các dây hụi trên trang facebook cá nhân, nơi mà bà thường khoe cuộc sống gia đình với sự sang chảnh, giàu sang.