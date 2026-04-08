Nút AC (Air Conditioner) là nút kích hoạt hệ thống làm lạnh trong điều hòa ô tô. Khi bật nút AC, máy nén điều hòa (compressor) sẽ hoạt động để làm lạnh không khí trước khi đưa vào cabin. Cần phân biệt:

Nút AC trên ô tô là gì?

Nút AC trên ô tô có tác dụng gì?

1. Làm lạnh không khí trong xe

Tác dụng chính của nút AC là kích hoạt máy nén để làm lạnh không khí. Khi đó không khí đi qua dàn lạnh sẽ giảm nhiệt độ. Cabin nhanh chóng đạt mức mát mong muốn.

2. Hỗ trợ hút ẩm, khử sương kính

Ngoài làm lạnh, nút AC còn có khả năng làm giảm độ ẩm trong không khí và hỗ trợ làm sạch kính lái khi bị mờ do hơi nước

Vì vậy, trong những ngày mưa hoặc thời tiết nồm ẩm, bật nút AC giúp cải thiện tầm nhìn đáng kể.

3. Ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu

Khi bật nút AC, máy nén điều hòa hoạt động sẽ tăng tải cho động cơ và khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn.

Tuy nhiên, mức tiêu hao không quá lớn nếu sử dụng đúng cách. Việc tắt/bật nút AC hợp lý sẽ có trải nghiệm trên xe thoải mái mà vẫn tiết kiệm.

4. Duy trì chất lượng không khí trong cabin

Khi kết hợp nút AC với chế độ lấy gió trong giúp không khí được làm lạnh và tuần hoàn. Ngoài ra, chế độ này còn hạn chế bụi bẩn, khí nóng từ bên ngoài.