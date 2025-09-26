Không ít chủ xe phải bỏ ra cả chục triệu đồng để thay lốc điều hòa ô tô do hỏng hóc. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nạp gas sai tiêu chuẩn, thiếu bảo dưỡng hoặc sử dụng điều hòa không hợp lý.

Lốc điều hòa bị hỏng sẽ khiến chủ xe tốn kém một khoản tiền không nhỏ để thay thế. Ảnh: Keepin Cool Auto

Trong bài viết này, anh Lê Trọng Nguyên - chủ gara sửa chữa Nguyên Ô tô (Bắc Ninh) sẽ chia sẻ 5 nguyên tắc quan trọng để giữ lốc điều hòa luôn bền bỉ, tránh tình huống “chết lốc điều hòa” sớm, đồng thời giúp hệ thống làm mát của ô tô hoạt động hiệu quả hơn.

Kiểm tra và nạp gas điều hòa đúng tiêu chuẩn

Mỗi dòng xe, các nhà sản xuất đều khuyến cáo về loại gas và dung tích nạp bao nhiêu là đủ. Chủ xe có thể tìm hiểu thông tin này trong sách hướng dẫn sử dụng của xe và thực hiện theo đúng yêu cầu của hãng.

Nạp thừa hoặc thiếu gas đều ảnh hưởng đến hoạt động của lốc điều hòa. Ảnh: Ngô Minh

Nếu nạp thiếu gas, lốc phải hoạt động quá tải, dễ nóng và hỏng. Trong khi đó, nếu nạp thừa gas, dẫn đến áp suất tăng cao, gây quá tải và làm chết lốc. Chủ xe cần lưu ý, trước khi nạp gas mới, cần hút chân không kỹ để loại bỏ hơi ẩm và tạp chất trong hệ thống.

Theo anh Nguyên, đây là bước quan trọng nhất trong quá trình bảo dưỡng điều hòa ô tô, giúp hệ thống hoạt động ổn định và tránh hỏng hóc nặng.

Bảo dưỡng định kỳ hệ thống điều hòa ô tô

Nhiều chủ xe có thói quen chỉ khi nào xe có vấn đề ở bộ phận nào mới chú ý đến bộ phận đó. Nhưng vị chủ gara Nguyên Ô tô cho rằng đây là thói quen cần thay đổi vì "phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh".

Vệ sinh giàn lạnh điều hòa ô tô bằng phương pháp nội soi. Ảnh: TMV

Nếu để giàn lạnh bẩn, hơi lạnh sẽ không thoát ra, chỉ tập trung tại dàn lạnh, khiến nhiệt độ giảm đột ngột và dẫn tới hiện tượng đóng băng. Khi đó, khả năng làm mát điều hòa bị suy giảm, buộc lốc điều hòa phải chạy liên tục, sinh nhiệt và nhanh hỏng. Còn nếu để giàn nóng bẩn, khả năng tản nhiệt sẽ kém hơn, gây ra áp suất cao và lốc điều hòa phải làm việc nặng hơn, dẫn đến cháy lốc.

Ngoài ra, lọc gió điều hòa ô tô bẩn cũng sẽ giảm lưu thông không khí, làm lạnh kém, khiến lốc phải “gồng” nhiều hơn. Vì vậy, trong quá trình bảo dưỡng xe, các chủ xe cần chú ý kiểm tra và vệ sinh giàn nóng-lạnh điều hòa và thay lọc gió nếu thấy quá bẩn. Việc bảo dưỡng điều hòa ô tô định kỳ không chỉ giúp xe mát sâu hơn mà còn kéo dài tuổi thọ của lốc.

Chăm sóc dầu bôi trơn cho lốc điều hòa

Trong gas lạnh luôn có dầu bôi trơn đi kèm. Nếu thiếu dầu, lốc sẽ hoạt động khô, nhanh mòn bạc và piston. Khi thay lốc điều hòa mới, cần châm đúng lượng dầu theo tiêu chuẩn của hãng. Vì vậy, trong quá trình bảo dưỡng xe, người dùng nên kiểm tra và bổ sung dầu định kỳ để lốc hoạt động bền bỉ. Đây là yếu tố nhiều chủ xe bỏ qua, dẫn đến nguyên nhân hỏng lốc điều hòa ô tô phổ biến nhất.

Đảm bảo hệ thống điện ổn định

Hãy luôn đảm bảo rơ-le, cảm biến áp suất, ly hợp từ (côn lốc) của lốc điều hòa hoạt động trong tình trạng tốt. Nếu ly hợp từ chập chờn, bị trượt, sẽ sinh nhiệt, gây cháy côn và cháy lốc. Tuyệt đối không đấu nối điện lung tung, vì có thể khiến lốc điều hòa chạy sai tải và nhanh hỏng. Một hệ thống điện ổn định chính là “bảo hiểm” để lốc điều hòa ô tô được bền lâu.

Thói quen sử dụng điều hòa ô tô đúng cách

Sau khi nổ máy, tài xế nên chờ khoảng từ 30 giây đến 1 phút rồi mới bật điều hòa để tránh lốc điều hòa bị sốc tải. Không bật/tắt điều hòa ô tô liên tục, hãy để cảm biến tự điều chỉnh. Khi chạy tốc độ cao, tránh hạ kính xuống hoàn toàn, vì lốc phải làm việc quá sức. Trước khi tắt máy, hãy tắt điều hòa ô tô trước 1-2 phút, giúp giảm tải cho lần khởi động sau.

Nhiều người cho rằng, những chiếc xe đời mới đều có hệ thống ECU sẽ tự động điều chỉnh tắt toàn bộ hệ thống hỗ trợ khác của xe, trong đó có điều hòa sẽ tự động ngắt trong vòng 1-3 giây để phục vụ cho quá trình khởi động xe. Vì vậy, sẽ không ảnh hưởng đến động cơ hay dòng điện trên xe.

Nhiều người dùng xe không có thói quen tắt điều hòa trước khi tắt máy. Ảnh: Autodeal

Tuy nhiên, việc tắt điều hòa trước khi tắt máy không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo tuổi thọ cho ắc-quy mà còn giúp cơ thể dần làm quen với nhiệt độ bên ngoài, tránh sốc nhiệt và vẫn có tác dụng bảo vệ lốc điều hòa.

Để tránh tình trạng chết lốc điều hòa ô tô, anh Nguyên đưa ra nguyên tắc mà các chủ xe cần ghi nhớ: “Đúng gas – Đủ dầu – Sạch giàn – Điện ổn định – Sử dụng đúng cách.”

Bỏ qua một trong những yếu tố trên đều có thể khiến lốc nhanh hỏng, dẫn đến chi phí sửa chữa tốn kém. Vì vậy, hãy bảo dưỡng điều hòa ô tô định kỳ, kiểm tra gas, dầu và hệ thống điện để chiếc xe của bạn luôn mát lạnh và bền bỉ.

