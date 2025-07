Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết, tổng tiến độ dự án đạt 46%. Trong đó, Tây Ninh (Long An cũ) có tiến độ tốt nhất là 78% TP.HCM đạt 46%, đang theo đúng tiến độ. Bình Dương (cũ) và Đồng Nai cùng đạt tiến độ 41%. So với kế hoạch, Đồng Nai và Bình Dương (cũ) đang chậm tiến độ khoảng 6% do một số khó khăn về vật liệu và thời tiết.

Mục tiêu chung của dự án Vành đai 3 là thông xe kỹ thuật toàn bộ dự án cuối năm 2025. Trong đó, chắc chắn khai thác được đoạn cầu cạn khoảng 15km ở phía Đông TPHCM và 6,8 km đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông xe toàn tuyến vào tháng 4/2026.