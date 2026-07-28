Phát triển thị trường bắt đầu từ nhân lực

KOL/KOC (người có sức ảnh hưởng/người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) và nhà sáng tạo nội dung ngày nay cần phát triển năng lực toàn diện, từ hiểu sản phẩm, kiểm chứng thông tin, xây dựng nội dung đến nắm vững các quy định về quảng cáo, thuế, sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc được đào tạo bài bản giúp người làm nghề nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động hơn trong quá trình hợp tác với thương hiệu và xây dựng uy tín lâu dài. Khi từng chủ thể tham gia thị trường cùng đề cao tính chính xác, minh bạch và trách nhiệm, người tiêu dùng cũng được tiếp cận nguồn thông tin đầy đủ, đáng tin cậy hơn.

Với Nutifood, đầu tư cho nguồn nhân lực truyền thông số là một phần trong tầm nhìn phát triển social commerce bền vững. Là doanh nghiệp trực tiếp vận hành hoạt động thương mại trên mạng xã hội, Nutifood nhìn nhận trách nhiệm của mình không dừng ở việc bảo đảm chất lượng nội dung liên quan đến sản phẩm, mà còn bao gồm việc chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực để đóng góp vào năng lực chung của thị trường.

Mỗi phiên livestream của Nutifood kết nối sản phẩm, nội dung, thương mại và trải nghiệm người tiêu dùng

Tầm nhìn này càng có ý nghĩa trong ngành thực phẩm dinh dưỡng, nơi mỗi thông tin được truyền tải đều góp phần hình thành nhận thức và lựa chọn của người tiêu dùng. Việc phát triển đội ngũ nhà sáng tạo có kiến thức, hiểu sản phẩm và ý thức rõ trách nhiệm nghề nghiệp cũng là cách doanh nghiệp góp phần bảo vệ niềm tin dành cho toàn ngành.

“Chúng tôi tin rằng chất lượng của social commerce bắt đầu từ chất lượng người làm nội dung. Khi họ có kiến thức, hiểu sản phẩm và đặt người tiêu dùng làm trọng tâm, thị trường sẽ phát triển bền vững hơn”, ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood, nhận định.

Nutifood góp thực tiễn doanh nghiệp vào mục tiêu chung

Ngày 24/7, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood và Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, trực thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực truyền thông số.

Chương trình được triển khai dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, kết hợp nền tảng pháp luật, chuyên môn đào tạo và kinh nghiệm vận hành từ Nutifood.

Nutifood và Trung tâm Đo kiểm PTTH&TTĐT hợp tác phát triển nguồn nhân lực truyền thông số

Là một trong những doanh nghiệp dinh dưỡng lớn tại Việt Nam, Nutifood sở hữu danh mục sản phẩm phục vụ nhiều nhóm người tiêu dùng cùng hệ sinh thái thương mại số trải rộng từ sáng tạo nội dung, hợp tác với KOL, KOC đến tiếp thị liên kết, livestream và tương tác trực tiếp với khách hàng. Quá trình vận hành này tạo nên một kho kinh nghiệm thực tế mà các bài giảng lý thuyết khó có thể thay thế.

Nutifood sẽ chuyển hóa những kinh nghiệm đó thành bài toán kinh doanh, tình huống điển hình và học liệu đào tạo. Doanh nghiệp đồng thời cung cấp sản phẩm mẫu và cử đội ngũ giàu kinh nghiệm trực tiếp chia sẻ cách một thương hiệu lớn xây dựng đề bài, phối hợp với nhà sáng tạo và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng trên môi trường số.

Nutifood đưa kinh nghiệm vận hành thực tế vào phát triển nguồn nhân lực truyền thông số

Học viên vì thế không chỉ học cách tạo ra một nội dung thu hút, mà còn hiểu điều gì đứng sau mỗi thông tin được truyền tải: mục tiêu kinh doanh, uy tín thương hiệu, trải nghiệm khách hàng và trách nhiệm đối với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, học viên được tiếp cận cách doanh nghiệp xử lý các bài toán thực tế, cân bằng giữa sáng tạo và hiệu quả thương mại, đồng thời gìn giữ niềm tin của khách hàng trong từng điểm chạm.

Sau chương trình, học viên được kỳ vọng có thể vận dụng kiến thức vào hoạt động livestream, sáng tạo nội dung và hợp tác với doanh nghiệp một cách tự tin, chuyên nghiệp hơn. Người hoàn thành chương trình còn được cấp chứng nhận có sự xác thực của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và có thể được ghi nhận trên Cổng thông tin KOL quốc gia (kol.gov.vn).

Thông qua chương trình, những kinh nghiệm Nutifood tích lũy trong quá trình xây dựng thương hiệu và phục vụ người tiêu dùng được chuyển hóa thành nguồn học liệu dành cho cộng đồng nhà sáng tạo. Đây là giá trị dài hạn trong sự đồng hành của doanh nghiệp: biến kinh nghiệm thực tiễn thành năng lực nghề nghiệp, từ đó góp phần nâng cao chất lượng chung của thị trường social commerce.

Phương Dung