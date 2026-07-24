Tại lễ ký kết hợp tác về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực truyền thông số diễn ra sáng 24/7, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết việc triển khai các khóa đào tạo dành cho KOL, nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung xuất phát từ thực tế nhiều vụ vi phạm pháp luật về quảng cáo xảy ra trong thời gian qua.

Theo ông, qua quá trình xử lý nhiều vụ việc, từ xử phạt hành chính đến một số trường hợp bị xử lý hình sự, phần lớn người vi phạm đều cho biết chưa nắm rõ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng.

Ông dẫn trường hợp Hoa hậu Thùy Tiên và cho biết trong quá trình làm việc, người đẹp chia sẻ chưa hiểu đầy đủ các quy định về quảng cáo.

Theo ông Tự Do, nhiều nghệ sĩ vẫn cho rằng quảng cáo phải "nói quá" mới có sức thuyết phục, trong khi chưa nhận thức rõ ranh giới giữa việc giới thiệu sản phẩm và quảng cáo sai sự thật.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho rằng KOL cần được đào tạo kiến thức pháp luật để hạn chế vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Ảnh: Anh Phương

Lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, khác với các TVC quảng cáo trên truyền hình được đội ngũ pháp lý rà soát kỹ lưỡng, hoạt động livestream và quảng cáo trên mạng của nhiều KOL thường thiếu các yếu tố bảo đảm về mặt pháp lý nên dễ dẫn đến vi phạm.

Ông cũng nhắc đến trường hợp Quang Linh Vlogs. Theo ông, nam KOL từng chia sẻ bản thân không có ý định lừa dối khách hàng mà hoàn toàn tin tưởng vào thông tin do đơn vị cung cấp sản phẩm.

Tuy nhiên, việc thiếu kiến thức pháp lý và kỹ năng kiểm chứng thông tin vẫn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Từ thực tế này, Luật Quảng cáo (sửa đổi) và Nghị định số 343 đã bổ sung quy định khuyến khích doanh nghiệp, nhãn hàng ưu tiên hợp tác với KOL và người có ảnh hưởng đã được đào tạo về pháp luật quảng cáo.

Đến nay, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã tổ chức 10 khóa đào tạo với số lượng học viên vượt kỳ vọng ban đầu.

Ông Tự Do cũng lưu ý nhiều quy định mới đã được áp dụng như bắt buộc gắn nhãn đối với nội dung quảng cáo trên môi trường mạng; xử lý hành vi quảng cáo trá hình dưới hình thức review; quảng cáo tự nhận "tốt nhất", "số một" hoặc thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Theo ông, mục tiêu của các khóa đào tạo không nhằm tạo nguồn thu mà giúp KOL, nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế rủi ro vi phạm, qua đó góp phần xây dựng môi trường quảng cáo trực tuyến minh bạch, chuyên nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực truyền thông số.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ livestream, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sáng tạo nội dung số và thúc đẩy môi trường kinh doanh, quảng cáo trực tuyến minh bạch, tuân thủ pháp luật.







